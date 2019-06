Hamšík na Azerbajdžan tak skoro nezabudne: Kapitána Slovákov odvliekla polícia!

Kam vkročí, tam je stredobodom pozornosti. Svojou hrou a imidžom sa stal idolom mnohých mladých ľudí. Marek Hamšík (31) po utorkovom kvalifikačnom zápase ME 2020 vie, že fanklub má aj v Azerbajdžane. A tak rýchlo naň nezabudne.

Pred vstupom do Bakcell Areny vládli prísne bezpečnostné kontroly a osobné prehliadky. Po stretnutí si už každý robil, čo chcel.

Keď mal kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie prejsť 20 metrov do pristaveného autobusu, dotieravci ho bleskovo obstúpili. Pýtali autogramy a prosili o selfie. Bezpečnostné zložky sa tlačenici trpezlivo prizerali. V jednej chvíli to však bolo už neúnosné. Čoraz nedočkavejší fanúšikovia sa drzo vešali na Hamšíka. Policajti a ochranka rázne zasiahli. Doslova vybrali strelca dvoch gólov z davu, chytili ho pod pazuchy a zrýchleným krokom odvliekli do autobusu.

„S pohybom Mareka to býva zložité a často aj drsné. Najmä v Taliansku, na Malte či v Turecku, lebo tam sú fanúšikovia neoblomní. V tých lokalitách nie sú bezpečnostné opatrenia vždy na požadovanej úrovni,“ potvrdili nám ochrankári, ktorí sprevádzajú slovenskú futbalovú reprezentáciu.