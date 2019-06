Šatan bude mať v boji silnú konkurenciu: Pobijú sa o flek kapitáni majstrov sveta?

Silné kalibre. Už o necelé dva týždne (26. júna) sa na kongrese Slovenského zväzu ľadového hokeja bude voliť nový prezident.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Včera podľa očakávania potvrdil kandidatúru kapitán majstrov sveta z Göteborgu 2002 Miroslav Šatan (44) a navrhnutý je aj legendárny kapitán zlatého tímu Československa z MS 1985 v Prahe Dárius Rusnák (59)!

Súčasný prezident Martin Kohút oznámil, že na svojom mieste by rád videl Miroslava Šatana. Navrhli ho rodné Topoľčany i niekoľko ďalších klubov. „Viaceré ma vyzvali, aby som do toho šiel. Pokúsim sa získať dôveru aj ďalších,“ uviedol Šatan. „Radi by sme pokračovali v budovaní akadémií a spoločne s klubmi vytvorili víziu, ako by mal najbližších desať rokov vyzerať hokej na Slovensku,“ doplnil Miroslav Šatan, ktorý chce naďalej spolupracovať aj s kanadským trénerom Craigom Ramsaym.

Už dávnejšie je známe, že o funkciu prezidenta by mohol zabojovať taktiež bývalý skvelý útočník Dárius Rusnák. Práve on počas tvorby slovenskej reprezentácie odovzdal číslo dresu 18 Šatanovi ako svojmu nástupcovi, pričom obaja sa ako kapitáni tešili z titulu majstra sveta. „Zatiaľ sa nebudem oficiálne vyjadrovať. Môžem potvrdiť, že ma navrhli niektoré kluby, čo registrujem a ďakujem im za dôveru. Do konca týždňa oznámim svoje stanovisko,“ povedal pre Nový Čas Dárius Rusnák.

Tretí do partie

SZĽH zverejní definitívny zoznam kandidátov na prezidenta až sedem dní pred volebným kongresom. Podľa našich informácií však do boja o tento post zabojuje aj Jaroslav Šmátrala, ktorý teraz pôsobí ako predseda Dozornej rady SZĽH.