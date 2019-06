Southgate spokojný s výkonom: Chcem byť naďalej trénerom anglického mužstva

Angličania milujú futbal a momentálne si ho najviac užívajú tí, ktorí sú v portugalskom Guimaraesi. Svojim miláčikom pripravili v súboji so Švajčiarmi skvelú kulisu a tí sa im odmenili dobrou hrou síce s poriadnymi nervami na konci, ale napokon s víťaznou pointou v penaltovom rozstrele.

Angličania mali v súboji o bronz v Lige národov kvalitatívne tromfy v rukách a boli vo všetkom lepší ako Švajčiari. Držanie lopty 57% - 43%, strely na bránku 6-2, strely celkovo 15-11, rohy 9-3, akurát nepremieňali svoje šance. Napokon im musela pomôcť herná činnosť, ktorá bola v minulosti pre anglické tímy na vrcholných podujatiach skôr čiernou morou - penaltový rozstrel. Jeho hrdinom sa stal brankár Jordan Pickford. Najprv svoj pokus z bieleho bodu premenil a potom vychytal švajčiarskeho hráča Josipa Drmiča. Stal sa vôbec prvým brankárom v histórii, ktorý premenil pokutový kop v drese Anglicka v súťažnom zápase, píše BBC Sport.

"Zaslúžili sme si zvíťaziť za všetky tie šance a brvná, ktoré sme nastrelili. Najmä ma teší, že sme sa správne nakopli po sklamaní v semifinále. To je pre mňa dôležitý odkaz do budúcnosti," uviedol Gareth Southgate, tréner Anglicka, cituje ho oficiálny portál UEFA. Southgate sa poďakoval hráčom za oduševnený výkon a vravel, že je dobré skončiť sezónu s dobrým výsledkom. "Keď som cítil tú energiu, ktorá z hráčov išla pred zápasom, nebál som sa, že to len tak odohrajú. Pre mňa je dnešný výkon záväzkom do budúcnosti, že chcem byť naďalej trénerom anglického mužstva. Má to význam," rád skonštatoval Soutghate.

Bývalý reprezentačný obranca s 57 štartmi v drese Albiónu sa nevyhol ani otázke, prečo zahrával pokutový kop v rozstrele aj brankár Jordan Pickford. "Patrí medzi našich lepších strelcov. Myslím si, že celkovo veľa brankárov disponuje dobrou kopacou technikou, len ju nemajú možnosť často ukazovať. Samozrejme, ak by svoj pokus nepremenil, ako tréner by som si to zlízol. Preto som veľmi rád, že mu to vyšlo."

Švajčiari chceli pred turnajom Final Four Ligy národov zaútočiť na celkové prvenstvo. V zápasoch proti Portugalsku a Anglicku rozhodne nesklamali, ale nestrelili potrebné góly. "Čo mám z toho, že nás všetci dookola chvália za výkony, keď sme skončili na štvrtom mieste. Zaslúžili sme si viac, než čo sme dosiahli," povzdychol si bosniansky tréner na lavičke Švajčiarska Vladimir Petkovič. "Na druhej strane, tieto zápasy nám ukázali, že môžeme hrať vyrovnané partie aj s tými najlepšími a aj ich zdolať. Tento poznatok je dôležitý do budúcnosti," dodal 55-ročný rodák zo Sarajeva.