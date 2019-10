Zakladateľ Microsoftu Bill Gates: Ako ovládol počítače celého sveta?!

Zažívame vzrušujúcu dobu. Veci sa menia rýchlejšie ako kedykoľvek predtým.

Nové vynálezy, nová nádej, ale aj nové bezpečnostné výz­vy a hrozby... Svet 21. storočia ovplyvňujú vizionári, politici, finančníci, vedci, umelci i športovci, ktorí posúvajú svojimi činmi ľudstvo vpred. Práve im je venovaný seriál Velikáni našej doby. Jedným z nich je aj zakladateľ megaúspešného Microsoftu, druhý najbohatší človek sveta Bill Gates (63).

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Z nenápadného chlapca sa vypracoval na jedného z najbohatších ľudí planéty s odhadovaným majetkom 89 miliárd eur! V roku 1975 spolu so spolužiakom Paulom Allenom († 65) založili spoločnosť Microsoft a prišli s veľmi odvážnou víziou na tú dobu: priniesť počítač na každý pracovný stôl a do každej domácnosti. Z Microsoftu sa stala jedna z najväčších firiem histórie, ktorá dala svetu najúspešnejší operačný systém Windows. Obdivuhodné je, že Gates na svojich miliardách nesedí ako strýko Držgroš, naopak, viac ako polovicu svojho majetku daroval na rôzne dobročinné projekty. Aký je príbeh druhého najbohatšieho človeka sveta?

Začiatky

Bill Gates, vlastným menom William Henry Gates, sa narodil v roku 1955 v americkom Seattli do dobre situovanej rodiny. Jeho otec William pracoval ako uznávaný firemný právnik a matka Mary Maxwell bola šikovná biznismenka. Bill, ktorý má dve sestry, po základnej škole nastúpil na exkluzívnu strednú školu Lakeside School, kde sa prvýkrát stretol s počítačom a s programovaním. Tu sa spoznal aj so svojím budúcim kolegom a spoluzakladateľom Microsoftu Paulom Allenom.

Gatesovi programovanie išlo. Už v 17 rokoch vymyslel program na tvorbu školských rozvrhov, ktorý predal svojej alma mater za 4 200 dolárov. V tom istom roku spolu s Allenom založili svoju prvú firmu Traf-O-Data, kde pracovali na systéme pre analýzu cestnej premávky. Po strednej škole jeho kroky smerovali na prestížnu Harvardovu univerzitu.

Microsoft

Keď v roku 1975 spolu s Allenom založili spoločnosť Microsoft, ešte netušili, ako veľmi ovplyvnia svet počítačov, ale aj burzy. Prvou zákazkou bolo vytvorenie programovacieho jazyka BASIC pre prvý komerčne úspešný osobný počítač Altair 8 000 od firmy MITS.

Postupne začali byť takí úspešní, že sa Gates rozhodol, že sa vykašle na Harvard a bude sa venovať sa iba podnikaniu. Zlom prišiel koncom 70. rokov minulého storočia. Spoločnosť IBM sa zrovna chystala vstúpiť na trh osobných počítačov, no vývoj ich vlastného operačného systému trval veľmi dlho. Gates v tom cítil príležitosť, a tak im ponúkol, že im predá jeho operačný systém. Malo to však jeden háčik, Microsoft taký softvér nevlastnil. Bill sa však vynašiel a od miestnej firmy Seattle Computer Products vyrábajúcej počítače odkúpil ich operačný systém 86-DOS. Upravili ho tak, aby pasoval na IBM počítače, premenovali na MS-DOS a úspech bol na svete. Tento krok priniesol Microsoftu vedúce postavenie na trhu softvérových firiem, veď začiatkom 80. rokov 20. storočia bol MS-DOS nainštalovaný zhruba na 80 % všetkých vo svete vyrobených osobných počítačov! Svoju pozíciu si ešte viac upevnili v roku 1990, keď na trh priniesli kancelársky balík MS Office, ktorý je aj dnes, takmer 30 rokov od prvej verzie jedným z najúspešnejších produktov Microsoftu.

Windows

V roku 1995 Microsoft predstavil operačný systém Windows 95, ako nástupcu zastaralejších a nie takých úspešných Windowsov. Novinku sprevádzala masívna marketingová kampaň. Azda aj preto sa iba v priebehu prvých štyroch dní a to výhradne cez kamenné predajne, pretože internetové eshopy boli hudbou budúcnosti, predalo viac ako milión kópií programu! Po dvoch mesiacoch firma hrdo hlásala predaj viac ako siedmich miliónov kópií po celom svete a z Gatesa sa na pár rokov stal najbohatší muž planéty. Z tejto pozície ho za takmer štvrťstoročie vystrnadili iní miliardári iba párkrát, naposledy minulý rok zakladateľ Amazonu Jeff Bezos.

Rozprávkový úspech softvérovej firmy však často sprevádzali obvinenia, že sa k vedúcemu postaveniu na trhu dostali nečestnými a agresívnymi obchodnými praktikami, najčastejšie nezákonným odstavením konkurencie. Pravda je, že manažment firmy občas balansoval na hranici zákona a párkrát ich rozhodnutia naozaj skončili pred súdom. V roku 1998 federálne úrady usvedčili Microsoft zo zneužitia svojho monopolného postavenia na rozšliapanie konkurencie. Gatesa mnohí opisovali ako vynikajúceho manažéra, ktorý však v obchode ide takpovediac cez mŕtvoly. Podobné škandály ovplyvnili zisky spoločnosti, no nakoniec sa vďaka rôznym dohodám a odvolaniam vždy dokázali pozviechať a dostať sa nazad na vedúcu priečku. „Microsoft mal v minulosti veľa konkurentov. Ale dnes ich nájdete iba v múzeách,“ povedal kedysi uštipačne Gates.

Končím

S príchodom nového milénia sa Gates rozhodol, že na mieste výkonného riaditeľa spoločnosti končí. Vedenie po ňom prebral Steve Ballmer, ktorý vo firme pôsobil takmer od jej počiatkov. Gates potom zastával rôzne manažérske pozície, až sa v roku 2008 rozhodol, že z manažmentu firmy nadobro odíde. „To rozhodnutie bolo pre mňa veľmi ťažké,“ povedal Gates na tlačovej konferencii. „Neodchádzam do dôchodku, mením len svoje priority,“ vysvetlil svoje plány naplno sa venovať charite. Nezabudol však poznamenať: „Nebude jediného dňa v mojom živote, keď by som nemyslel na Microsoft.“

Na svoje celoživotné dielo sa naďalej prizeral ako predseda správnej rady. Investorom však v roku 2013 začalo prekážať, že svoju energiu viac ako na Microsoft sústredí na charitu. Síce v tom čase vlastnil už iba 4,5 % akcií firmy, jeho slovo malo stále veľkú moc. Nakoniec v roku 2014 opustil kreslo predsedu správnej rady a dnes pôsobí už iba v čestnej funkcii akéhosi poradcu spoločnosti. V nej radí súčasnému generálnemu riaditeľovi spoločnosti Satyovi NadelloviNiet sa čomu diviť, hodnota spoločnosti tento rok prekonala ako tretia v histórii magickú hranicu jeden bilión dolárov!

Najštedrejší darca v histórii

Gates spolu s manželkou v roku 2000 založili charitatívnu organizáciu Bill and Melinda Gates Foundation. Najväčšia a najbohatšia súkromná charitatívna organizácia na svete poskytuje štipendiá na univerzity pre ľudí z menšín, snaží sa zlepšovať celosvetové zdravie, bojuje s extrémnou chudobou, venuje sa prevencii aidsu a ďalším chorobám, ktoré ohrozujú krajiny tretieho sveta... „Kapitalizmus založený na trhovom princípe funguje dobre v rozvinutom svete, ale záchrana detí z rozvojových krajín vyžaduje naše ľudské hodnoty a náš súcit. Samotný trh nestačí,“ povedal. Gates s manželkou doslova sypú peniaze na vakcináciu detí z rozvojových krajín. „Naša grantová stratégia je založená na viere, že smrť dieťaťa v Afrike nie je o nič menej tragická ako smrť dieťaťa v Amerike,“ opísal zámer svojej nadácie.

Americký miliardár okrem iného financuje 90 % celosvetového projektu výskumu detskej obrny a peniaze posiela aj Svetovej zdravotníckej organizácii. Za roky fungovania darovali na rôzne dobročinné účely už viac ako 44 miliárd eur. Bill Gates sa stal najštedrejším darcom v histórii a pre svoju obrovskú dobročinnosť si vyslúžil prezývku Apoštol nového veku. V roku 2010 Bill s Melindou a s investorom Warrenom Buffettom založili iniciatívu Giving Pledge. V rámci nej sa najbohatší ľudia sveta podpisom sľubu vzdávajú polovice svojho majetku v prospech charity. Do roku 2019 do tejto iniciatívy vstúpilo 204 miliardárov z 22 krajín a spolu sa už vzdali viac ako 444 miliárd eur!

Spravodlivý tatko

Gates si tesne pred štyridsiatkou po siedmich rokoch randenia vzal zamestnankyňu Microsoftu Melindu French (54). Majú spolu tri deti Jennifer (23), syna Roryho Johna (20) a Phoebe (16). Gates je štedrý, no zároveň prísny otec, ktorý svoje deti vychováva v myšlienke, že nič nepadá len tak z neba a všetko na svete si musia zaslúžiť. Na rozdiel od iných detí zbohatlíkov, tzv. zlatej mládeže si jeho deti žijú úplne obyčajný život, bez veľkolepých párty či okázalého životného štýlu. Keď sa ho v jednom rozhovore pýtali, čo by odporučil rodičom pri výchove detí, prekvapil jednoduchou radou. „Všetci by svoje deti mali od útleho veku motivovať k čítaniu, postarať sa o rozširovanie ich slovnej zásoby a naučiť ich formulovať vlastné názory. O úspechu a uplatnení jedinca totiž nerozhoduje len jeho vrodená genetická výbava, ale aj prostredie, v ktorom vyrastá.

Už teraz sa vie, že každému zo svojich detí odkázal majetok „iba“ 10 miliónov dolárov, čo je pre každého menej ako 1,1 % bohatstva ich otca. Nejde o to, že by bol lakomý, naopak, takmer všetok svoj majetok venuje na charitu a okrem toho chce svoje deti takto podporiť, aby vo svete uspeli s vlastnou myšlienkou. „Nie je žiadna láskavosť zanechať deťom obrovské bohatstvo. Naruší to každý ich krok v stvorení vlastnej cesty,“ povedal v TV programe This Morning.

Hi-tech domov

Americký miliardár si svoje vysnené hniezdo v Medine, v časti mesta Seattle staval dlhých sedem rokov. Do domu, ktorý je výkladnou skriňou najnovších technológií, investoval 56 miliónov eur. V kaskádovitej stavbe na brehu jazera Washington nájdete napríklad hriešne drahé monitory, ktoré premietajú slávne maľby v realistických farbách. Gatesovci majú k dispozícii šesť kuchýň, sedem spální, 18 kúpeľní, veľkú jedáleň pre hostí či garáž pre 23 automobilov. Zaujímavé je, že iba necelé dva km od Billa býva ďalší boháč, momentálne najbohatší muž sveta Jeff Bezos.

8 zaujímavostí o Gatesovi

1. Ak by dal každému človeku na svete 10 dolárov, stále by mu zostalo viac ako 20 miliárd!. Aktuálna hodnota jeho majetku je 99,7 miliardy USD (89 miliárd eur).

2. Miluje drahé autá a rýchlu jazdu. Aj preto si vyslúžil prezývku zberač pokutových lístkov a raz ho za zbesilú jazdu dokonca zatkli. Vlastní slušnú zbierku drahých áut, medzi nimi azda najvzácnejší klenot je Porsche 959 z roku 1984.

3. Jeho investičná firma Cascade vlastní takmer 50 % akcií luxusnej hotelovej siete Four Seasons.

4. Na ruke nosí 10-dolárové hodinky, pretože nepodporuje míňanie peňazí na takéto veci.

5. Je majiteľom Leicesterského kódexu - ilustrovanej zbierky rukopisov s poznámkami Leonarda da Vinci o geológii, paleontológii, mechanike a hvezdárstve. Kúpil ho v roku 1994 za 27 mil. eur.

6. Gates je vášnivým knihomoľom, na jeho blogu Gates Notes nájdete recenzie a odporúčania na vyše 150 kníh. „Každá kniha ma naučí niečo nové, alebo mi pomáha pozerať sa na veci z iného uhla pohľadu. Čítanie podnecuje zvedavosť zameranú na svet okolo nás. Myslím si, že práve táto zvedavosť mi pomohla napredovať s mojou kariérou.“

7. V roku 2017 priznal, že uprednostnil konkurenciu a prešiel na telefón s androidom.

8. Neovláda žiaden cudzí jazyk a podľa svojich slov túto vec ľutuje najviac vo svojom živote.