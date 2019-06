Vytočený Pellegrini reaguje na výroky o mafiánskom štáte: Tvrdé slová o Kiskovi

Poriadne ho vytočil. Predsedu vlády Petra Pellegriniho nahnevali vyjadrenia Andreja Kisku, v ktorých pre Nový Čas opísal, čo si myslí o prepojeniach mafie na slovenskú vládu, ktoré vyplávali na povrch po vražde novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenice. Podľa premiéra sa prezident takto snaží získať body pre svoju novú politickú stranu.

Odchádzajúci prezident Andrej Kiska v prvej časti rozhovoru pre sobotňajšie vydanie denníka Nový Čas poukázal na údajné prepojenie mafie na slovenskú vládu. „Ukázalo sa, že každý prípad Mariána Kočnera dostali dvaja vyšetrovatelia, ktorí povedali, že skutok sa nestal. A potom, keď sa na to prišlo, tak len odišli do civilu. Zistil som, že minister vnútra roky dostával informácie z SIS o tom, že na východe Slovenska pôsobí talianska mafia a až vražda dvoch mladých ľudí spôsobila, že sme mafiána z východného Slovenska konečne zatkli a poslali do Talianska,“ povedal Kiska pre Nový Čas.

To rozhorčilo premiéra Petra Pellegriniho, ktorý za týmito vyhláseniami vidí zo strany hlavy štátu len politikárčenie. „Prezident za päť rokov veľa toho pekného o Slovensku nielen doma, ale aj v zahraničí, nepovedal. Neustále krajinu kritizoval. Nikto tak o svojej krajine negatívne nerozprával, ako o našej rozprával prezident Kiska. Dnes vládu neriadi mafia, ani žiadna mafia neriadi moje kroky. Nech sa stráni takýchto vyjadrení, ubližuje tým Slovenskej republike, ale aj uráža, hovorí nepravdu, pretože ja som predseda vlády a odmietam, aby mňa niekto spájal s mafiou,“ vyhlásil v relácii RTVS Sobotné dialógy Pellegrini, podľa ktorého mal ísť Kiska uplynulý týždeň reprezentovať Slovensko do Normandie na výročie vylodenia spojeneckých vojsk v 2. svetovej vojne, no neurobil tak. „Mohol mať aspoň na záver kariéry dobré fotky. Prepáčte, nechcelo sa mu ísť, zostal sedieť doma,“ doplnil premiér.