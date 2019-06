Mama je zúfalá zo správania personálu v banskobystrickej nemocnici: K synčekovi s leukémiou dali dieťa s horúčkou!

Postupovali v nemocnici správne?! Malý Peťko (4) z Krupiny bojuje dva roky s rakovinou krvi a podstupuje chemoterapie.

Pred pár dňami sa mu ťažko dýchalo, a tak ho sanitka zobrala do detskej nemocnice v Banskej Bystrici. Jeho mamička Michaela (30) tam ostala šokovaná z prístupu personálu na urgentnom príjme. Synčekovi s leukémiou podľa jej slov nedovolili ležať pri matke a do izby mu dali choré dievča. Peťko má pritom oslabenú imunitu a ak by ochorel, môže to mať fatálne dôsledky.

Peťko (4) sa od dvoch rokoch lieči na leukémiu. S chorobou sa pasuje statočne ako lev. Pred pár dňami bola u nich na návšteve sestra jeho otecka. „Synček sa ju s manželom vybral odviezť domov. Pri jej dome sa malý z ničoho nič začal dusiť. Sťažoval sa, že nevie dýchať. Na pohotovosti mu však nevedeli pomôcť, a tak sme volali záchranku,“ opisuje hrozné okamihy mama Michaela (30).

Krik zdravotníkov

Sanitka prišla podľa nešťastnej mamičky až po 45 minútach. Urobili mu rôzne vyšetrenia, ktoré preukázali, že dieťatko je v poriadku. „Z prístupu na urgentnom príjme som však veľmi sklamaná. Nechali nás totiž v nemocnici a synček chcel, aby som si k nemu ľahla. Do izby vošiel zdravotný brat, hodil stoličku a kričal po mne, že mám ísť okamžite dole z postele a sedieť na stoličke. Vystrašil malého ešte viac, ako bol,“ sťažuje sa šokovaná mamička, ktorá len splnila želanie synčeka.

„Chcel cítiť svoju mamu. Išlo mi len o jeho dobro. Toto by sa inde nestalo, že by ma chceli odtrhnúť od vlastného dieťaťa, ktoré si prešlo peklom a skoro umrelo,“ nechápavo krúti hlavou Michaela, ktorej povedali, že to nedovoľuje nemocničný poriadok.

Podpísala reverz

To však nebolo ani zďaleka všetko. Do izby, kde ležal malý onkologický pacient, dali podľa slov zarazenej Michaely dievčatko s vysokými horúčkami a na infúziách. „Synček nemá takmer žiadnu imunitu, môže umrieť, ak ochorie! Dva roky sme zavretí, nechodíme takmer nikde a nie sme v kontakte so žiadnymi deťmi,“ hovorí šokovaná mama chorého chlapčeka s tým, že jej to vysvetlili tak, že ich nemajú kam dať.

Rozhodla sa preto radšej podpísať reverz, aby neohrozila svojho synčeka. „Pýtam sa, za kým ísť, na koho sa spoľahnúť, ak nastane takáto situácia, keď máte pocit, že vám dieťa umiera a vy mu nedokážete pomôcť? Ani lekári vám už nepomôžu?“ pýta sa sklamaná Peťkova mama.

Je to obrovská chyba

Katarína Šimovičová, pediater

Bolo správne, že k chlapčekovi s leukémiou dali na izbu choré dievča s vysokými horúčkami?

Samozrejme, že to nie je správne, vôbec to nie je v poriadku. Dieťa s leukémiou je oslabené, tam sú lieky, ktoré oslabujú imunitu. To nové choré dieťa mali dať na inú izbu a ak nebola tá možnosť, v prípade núdze ho mali poslať do inej nemocnice. Nemocnica v každom okresnom meste má predsa lôžkové oddelenie. Novému dieťaťu zrazia teplotu, vyliečia infekt a pôjde domov. Ale dieťa s leukémiou môže tento infekt dostať. Je to obrovská chyba.

Nemocnica necíti vinu

„Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica nemá vedomosť o tom, že by pochybila pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nemocnica vždy pristupuje ku každému pacientovi individuálne, s najlepším vedomím, s maximálnou snahou o bezpečnosť a komfort pacienta s ohľadom na dostupné možnosti. Je nám ľúto, že má vaša čitateľka pocit, že jej synovi nebola poskytnutá náležitá zdravotná starostlivosť. Nie vždy je naša snaha rovnako vnímaná aj druhou stranou. Samozrejme, vždy má možnosť postupovať podľa zákona a podať sťažnosť. DFNsP BB do dnešného dňa nedostala od panej žiadne podanie,“ vyjadrila sa referentka pre marketing nemocnice Jana Petríková.