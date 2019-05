Mama si v izbe 13-ročného syna všimla maličký kúsok papiera: To, čo na ňom našla, ju položilo

Matka sa rozhodla upratať izbu svojho syna. Našla niečo, čo ju položilo.

Alex Booth z Adelaide vošla do izby svojho syna Sama, pretože mu tam chcela pred oslavou jeho trinástich narodením upratať. Všimla si nenápadný kus papiera, ktorý bol len tak pohodený v izbe. To, čo v ňom našla, ju však úplne rozplakalo. Na papieri bola kresba, na ktorej bola rakva a obrázok Sama, ktorý má pri hlave pištoľ a hovorí, že chce zomrieť. "Celá som sa roztriasla," tvrdí zúfalá mama.

Alex priznala, že si všimla, že Sam má v škole problémy. Netušila však, že je to až také zlé. Ako informuje zahraničný portál Mamamia, matka sa ihneď rozhodla vyhľadať pre svojho syna pomoc. Najskôr upozornila na situáciu vedenie školy, aby pozorne dohliadalo na to, ako sa Sam správa v škole. Následne ho prihlásila do organizácie, ktorá sa venuje ľuďom s duševnými poruchami.

"Neboj sa, mamička," povedal Sam svojej mame po tom, ako mu povedala o nájdenej kresbe. Sam najskôr nepripustil, že by s ním niečo nebolo v poriadku. Po niekoľkých sedeniach sa však začal otvárať a rozpovedal o tom, ako ho v škole šikanujú. Po nejakom čase Samovi diagnostikovali autizmus. "Konečne sme dostali finančné prostriedky na ďalšiu pomoc pre Sama," hovorí Alex.

Sam sa cítil čoraz lepšie a dokonca sa začal stretávať s deťmi s podobnými problémami. "Bol to pre nás veľký zážitok, pretože sme ho videli pomáhať druhým deťom". Ako dodala Samova mama na záver, je dôležité, aby sa deti dokázali porozprávať so svojimi rodičmi o všetkých problémoch.