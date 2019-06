Štefan má na lekárov ťažké srdce, jeho prípad dvíha tlak: Pre chybnú diagnózu mi takmer amputovali nohy!

Klopal na nesprávne dvere?! Rozvážač zákuskov Štefan Buchala strávil posledný polrok v ordináciách lekárov, ktorí si ho medzi sebou pohadzovali ako horúci zemiak.

Trpezlivosť mu došla, keď sa pre bolesti už takmer nedokázal ani postaviť na nohy a namiesto upchatej cievy mu chceli liečiť kŕčové žily. Pred amputáciou končatín ho zachránila bývalá zdravotníčka, ktorá mu vybavila potrebné vyšetrenia. Nový Čas zisťoval, čím všetkým si musel pán Štefan prejsť, kým sa dočkal pomoci a čo mu reálne hrozilo.

Problémy v zdravotníctve sú čoraz častejšou témou, ktorú je potrebné riešiť. Svoje o tom vie aj pán Štefan, ktorý pracuje ako rozvážač zákuskov. Napriek tomu, že svoju prácu má veľmi rád, musel sa jej na určitý čas vzdať. Pretrvávajúce bolesti nôh mu nedovoľovali venovať sa práci naplno. „Absolvoval som vyšetrenie, kde mi lekár oznámil že je to vážne a treba to riešiť,“ opisuje začiatky svojho trápenia vodič, ktorý dodal, že bol bezradný a nevedel, čo má robiť. „Vraveli, že ma pošlú na CT, ale až v marci, že mám skúsiť v iných nemocniciach,“ dodal Štefan.

Nevedeli, čo robiť

Bezradnosť cukrárskeho vodiča sa stupňovala, pomohla mu však priateľka, ktorá predáva vianočné stromčeky. „Pred Vianocami prišla pani, ktorá kupovala jeden stromček na onkológiu, tak som ju oslovil,“ priznal Štefan, ktorého dojala pomoc od úplne neznámej ženy. Po ďalšej sérii vyšetrení lekári skonštatovali, že má upchaté cievy a je potrebný bajpas.

„Nič viac som sa nedozvedel, takže som komunikoval iba s tou paňou,“ povedal. Zarážajúci na celom príbehu je fakt, že keď sa konečne dostavil na predoperačné vyšetrenia, lekári ani netušili, čo majú robiť. „Sestrička ani neotvorila zdravotnú kartu a poslala ma na príjem, kde mi chceli riešiť problémy s kŕčovými žilami,“ dodal nešťastný muž, ktorý plánuje podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Záchrana v poslednej chvíli

Napriek veľkým bolestiam lekár naordinoval pánovi Štefanovi pravidelnú chôdzu. „Povedal, že musím chodiť, až kým to nebude úplne bolieť. Prišiel som až do takého stavu, že sa mi podlomilo koleno,“ priznal ťažko skúšaný muž. V poslednej chvíli ho zachránili lekári v Centre intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby (CINRE), kde mu okamžite dali termín na vyšetrenie. „Domov som odišiel po vlastných nohách, autobusom. Keby som sa sem dostal hneď, tak som do týždňa späť v práci,“ priznal Štefan, ktorý kvôli vyšetreniam strávil pol roka v čakárňach u lekárov.

Správna liečba pomáha

Ivan Vulev, riaditeľ a intervenčný rádiológ CINRE: Otvoriť galériu Ivan Vulev Zdroj: Maroš Herc

- Ischemická choroba dolných končatín, ľudovo povedané nedokrvenie tepien na nohách, je jednou z najčastejších manifestácií aterosklerózy v ľudskom organizme. Akceleruje ju diabetes, teda cukrovka a toto ochorenie nielen významne znižuje kvalitu života pacientov, ale, žiaľ, významne znižuje aj ich prežívanie. Endovaskulárna liečba alebo najmodernejšie miniinvazívne výkony intervenčnej rádiológie, ktoré CINRE poskytuje, sú dnes jednoznačne metódou voľby a odporúčaným postupom liečby u pacientov s aterosklerotickým postihnutím tepien dolných končatín.