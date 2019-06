Desivá spoveď francúzskej tenistky: Kvôli tajomnej chorobe si prešla peklom

Opäť sa usmieva a užíva si všetko, čo tenis prináša.

Síce nie s raketou v ruke, ale s mikrofónom v ruke spovedá víťazov zápasov, no aj tak Marion Bartoliová tvrdí, že je konečne opäť šťastná. „Opäť žijem pre tenis,“ vyhlásila senzačná wimbledonská víťazka z roku 2007, ktorú tajomný vírus v lete 2016 takmer zabil.

Hráči a hráčky, ktorým kladie otázky bezprostredne po premenenom mečbale, oceňujú, že nikdy nepoloží zlú otázku. „Viem, aké otázky som výsostne neznášala, takže sa hlúpo nepýtam,“ povedala bývalá francúzska jednotka, ktorá ešte vlani v decembri myslela na návrat k tenisu s raketou v ruke. Aj si potrénovala, aj si zahrala exhibične so Serenou Williamsovou v New Yorku, no zistila, že to už nie je a nebude ono.

Bartoliová šokovala svet v lete 2016 dramatickými úbytkom hmotnosti. Ako vyšlo najavo, nebola to ani anorexia, ani bulímia, ale tajomný vírus, ktorý jej objavili na súkromnej klinike v Taliansku. Na tie časy si Marion spomína nerada, ale v knihe s názvom Renaître (Znovuzrodená) vyrozprávala všetko, čo sa jej diét i liečenia týka. „Padali mi vlasy, aj zuby. Bolo to desivé! Ale všetko to je minulosť, na ktorú chcem zabudnúť,“ dodala bývalá tenistka, ktorá už vraj to, ako vyzerá, nerieši. Najdôležitejšie je, že je zdravá.