Exkluzívne video z útrob kontroverzného striptízového baru v Bratislave: Takto vás striptérky ošmeknú o tisícky eur!

Šokujúce zábery! Nový Čas získal exkluzívne video, ktoré môže dokazovať, ako sa okrádajú klienti v kontroverznom nočnom podniku v centre Bratislavy.

Na záberoch je opitý mladík, ktorý v tomto bare prišiel o 82 000 eur. Z videa je zrejmé, že sporo odeté dievčatá využívajú nepozornosť alkoholom omámeného zákazníka a pomocou aplikácie mu z účtu sťahujú peniaze. Ako obhajuje správanie striptérok prevádzkar podniku?

Párty s dievčatami ľahkých mravov sa poriadne zvrhla. Na videu, ktoré má Nový Čas k dispozícii, je vidieť podguráženého mladíka, ktorý drží v ruke mobil. Zo záberov je zjavné, že práve oň majú sporo odeté dievčatá eminentný záujem a sú ochotné pracovať aj niekoľko hodín po záverečnej. Jedna z nich priloží mladíkov prst na telefón a tým otvorí aplikáciu. Značne opitý klient zrejme povie dievčatám aj PIN k firemnému účtu.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Čas na kamere a výpis z banky dokazujú, že práve o 10.26 hod. odchádza mladíkovi 49 986 eur na neznámy účet. Celkovo prišiel počas bujarej noci o sumu 82 000 eur. Zdá sa vám to byť jednoduché? Podľa bývalého zamestnanca sú ženy, prevažne z Poľska, na tieto praktiky špeciálne školené. „Je vidieť, že nikde nie je žiadny tovar a platby prechádzali v časoch, kedy už podnik nemá byť otvorený,“ povedal Marek Šoun z Občianskeho združenia Boj proti kriminalite.

Záznamy má aj polícia

Napriek viacerým sťažnostiam prevádzka, kde sa takéto veci dejú, funguje ďalej. Zábery, ktoré má k dispozícii Nový Čas, má v rukách už aj polícia, vo svojich vyjadreniach je však veľmi strohá. „Môžeme však potvrdiť, že sme prijali väčší počet trestných oznámení, ktoré boli riešené v zmysle zákona,“ napísal krajský bratislavský hovorca Michal Szeiff.

Prípad na základe sťažností rieši aj bratislavský magistrát. „Mestská polícia poskytuje v tejto veci súčinnosť a vykonala tu kontroly, pokiaľ ide o dodržiavanie otváracej doby a dodržiavanie nočného kľudu,“ povedal hovorca magistrátu Peter Bubla. Problémy s prevádzkou eviduje aj časť Staré Mesto, kde zábavný podnik sídli. Na miesto poslali aj inšpektora verejného poriadku, ktorý ale obhliadkou na danej adrese nenašiel žiadne informácie o spomínanej prevádzke. „Podnikateľ si nesplnil svoju povinnosť a neohlásil prevádzku mestskej časti, ani jej otváracie hodiny,“ potvrdil hovorca mestskej časti Matej Števove.

Obhajoba prevádzky

Podarilo sa nám skontaktovať s prevádzkarom nočného baru Petrom, ktorý potvrdil, že muž z videa v podniku skutočne bol, ale peniaze vraj poskytol dobrovoľne. „Toho dotyčného som tam ja aj dokonca fyzicky videl. Proste skúšať niečo, že platby boli robené bez jeho účasti, je absurdné,“ obhajuje správanie dievčat Peter.

Ak polícia dokáže, že peniaze boli od muža vymámené podvodom, striptérky si poriadne zavarili. „V danom prípade by mohlo dôjsť k spáchaniu trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických peňazí alebo inej platobnej karty, za ktorý hrozí až 12 rokov odňatia slobody, v spojení s trestným činom krádeže, za ktorý hrozí až 15 rokov odňatia slobody,“ uviedol advokát Róbert Bános.

Opitým už nemôžu nalievať

Róbert Bános, advokát

Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorý v § 2 ods. 1 písm. a) bod 2. zakazuje podávať alkohol osobám zjavne ovplyvneným alkoholom. Za porušenie tohto zákazu môže obec uložiť pokutu od 166 do 6.639 eur.

Odlačok na otvorenie účtu nestačí

Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB

Za akých okolností možno prevádzať z mobilu takétoto vysoké sumy?

Aj v prípade, že sa klient prihlasuje do aplikácie odtlačkom prsta, pre autorizáciu, teda potvrdenie platby, je nevyhnutné zadať aj PIN kód. Bez neho, teda iba odtlačkom prsta, nie je možné platbu potvrdiť. Banka automaticky monitoruje a vyhodnocuje všetky elektronické finančné transakcie a v prípade, ak sa odlišujú od bežného správania sa klienta, situáciu preveruje a môže ho kontaktovať napríklad telefonicky.

Odporúčame, aby si svoje limity pre platby či už kartou alebo formou elektronického bankovníctva nastavovali tak, aby odrážali ich reálne finančné potreby a limity si prípadne znížili. Zároveň by malo byť samozrejmosťou, že klienti by nemali s inými osobami zdieľať svoje prístupové údaje do elektronického bankovníctva či PIN kódy k platobnej karte.

Prevádzkar podniku: Toho chlapa som tam videl!

NČ: Dobrý deň, tu je redakcia Nového Času. Píšeme článok o nočnom podniku, kde ste prevádzkarom. Máme k dispozícii video, kde vaše zamestnankyne berú klientovi mobil, pričom časové údaje sedia s tým, kedy boli z jeho účtu prevedené značné sumy. Viete o týchto podozrivých transakciách?

Prevádzkar: Bavíme sa o tých 82 000?

NČ: Áno, najmä o tej sume 49 000.

Prevádzkar: Vôbec nerozumiem, lebo sa mi zdá dosť nepravdepodobné, že máte ten kamerový záznam, lebo ním disponujeme len my a polícia.

NČ: Aj my máme ten kamerový záznam.

Prevádzkar: A... eee... viete čo? Riešia to právnici, takže ja sa momentálne k danej téme nechcem vyjadrovať.

NČ: Môžeme vám to video aj opísať, lebo ho máme. Len potrebujem vedieť, či ste o tom vedeli?

Prevádzkar: Ja ako konkrétne? Ako osoba?

NČ: Zaujíma nás, ako to tam funguje?

Prevádzkar: Nerozumiem, kam smerujete týmito otázkami, lebo ja ako osoba, ktorá v podstate nemám vplyv na fungovanie prevádzky. To si tam riešia Poliaci napriamo. Majú tam poľský manažment.

NČ: Toto je dôležité, aby ste to povedali. Voláme vám preto, lebo na vás sme zohnali kontakt.

Prevádzkar: Ale ja som bol aj na polícii vypovedať, vypovedal som tam 4 hodiny, ja fakt neviem. Neviem sa vyjadriť, ani sa nechcem vyjadrovať. Kamerové záznamy mám k dispozícii, ale nikdy som ich ani nevidel. Lebo tie veci idú mimo mňa.

NČ: Jasné a vy máte v podniku na starosti čo?

Prevádzkar: Chod prevádzky ako takej v zmysle zásobenie, koncesie, povolenia, technický stav prevádzky.

NČ: Otváracie hodiny vašej prevádzky sú od od 20.00 do 4.00?

Prevádzkar: Je to... myslím, že tak sú schválené otváracie hodiny.

NČ: Viete o tom, že niektoré platby odchádzali aj po...

P: Po otváracích hodinách? Áno, dotyčný tam bol, tam sa neudialo nič... Toho dotyčného som tam ja aj dokonca fyzicky videl. Proste skúšať niečo, že platby boli robené bez jeho účasti, je absurdné.

NČ: Na videu vidieť, že dievčina mu odtlačí prst, skryje sa do rohu a potom robí tie platby.

P: Neviem...

NČ: Ja som videla to video...

P: Keď ste ho videli vy, tak ho pravdepodobne videl aj prokurátor a videli ho orgány činné v trestnom konaní a mali by asi konať potom.

NČ: A podnik funguje ďalej?

P: Áno. Polícia má kamerové záznamy pár týždňov... takže ja sa neviem k tomu vyjadriť.