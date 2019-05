Zamestnanec Roland o nehoráznych praktikách striptízového baru v Bratislave: Takto od klientov ťahajú peniaze!

Šokujúce odhalenie! Nový Čas pred týždňom písal o zákazníkovi, ktorý prišiel v striptízovom bare na Michalskej ulici za pár hodín takmer o 83-tisíc eur. Peniaze vtedy odišli na účet firmy Odevy Plus M, ktorá figuruje aj v pracovnej zmluve Rolanda Pokorného (36).

Ten je zamestnancom práve spomínaného klubu, kde ako promotér láka zákazníkov na lacné drinky a zábavu. Keďže sa mu podľa jeho slov prestali páčiť nátlakové praktiky nadriadených, rozhodol sa pre nás prehovoriť o celom systéme fungovania.

Roland Pokorný (36) sa zamestnal v striptízovom bare na Michalskej ul. začiatkom februára ako promotér. „Mal som na ulici vyhľadávať klientov s tým, že keď uvidím nejaký záujem, zatlačím na nich slovne, aby som ich do podniku dotiahol,“ opisuje náplň práce. Hlavným lákadlom pre turistov sú lacné nápoje, ostatné má dotiahnuť promotér.

Rolanda na tejto práci zaujal astronomický zárobok. „Za každého klienta, ktorý si objednal drinky, som dostal províziu, plus províziu do 100 €, keď zákazník minul veľkú sumu,“ prezradil s tým, že jeho mesačný plat dosahoval niekoľko tisíc €. Pocit, že v podniku niečo nesedí, Roland nadobúdal postupne. „Všade mali kamery, sledovali aj pohyb ľudí na ulici. Keď som nejakého okoloidúceho nespracoval, dostal som pokutu. Všetky záznamy išli do centrály v Poľsku,“ tvrdí Roland.

Klienta si najprv preklepnú

Podľa Rolanda v centre Bratislavy sú takéto podniky dva, oba na Michalskej. „Všetko je riadené z centrály v Poľsku, s ktorou komunikuje iba koordinátor,“ pokračuje muž a dodáva, že v každom bare sú dva bankomaty. Jeden je vo verejnej časti a druhý v súkromnej, kam striptérky vodia solventných klientov. „Ony si preverujú zákazníkov, a keď vidia, že je klient v balíku, začínajú ho spracovávať. Tie dievčatá sú Poľky a sú na to špeciálne vyškolené,“ vysvetľuje zamestnanec.

Roland tvrdí, že na vlastné oči videl, ako striptérky do zákazníkov nasilu lejú alkohol, potom ich vždy majú dotiahnuť do privátnej časti, kde prídu o peniaze. „Klienti k drinku dostanú šoty. Neviem, čo v nich je, ale tí ľudia sú potom úplne mimo. Keď klient nemá pri sebe hotovosť, dovedú ho už opitého k bankomatu a postavia sa okolo neho,“ opisuje praktiky striptízového baru a dodáva, že peniaze sa majú posielať do poľskej centrály aj cez aplikácie.

Podnik stále mení názvy

Podľa Rolanda sa majitelia na pokuse o diskreditáciu iba zabávajú. „Bar stále mení názvy, po každom probléme vytlačia v Poľsku nové letáky a prezentujú sa ako novootvorený podnik. Operujú s tým, že klienti si pod vplyvom alkoholu nič nepamätajú,“ vysvetľuje Roland a ukazuje letáčiky rovnakého podniku s rôznymi názvami - Cats, Hapnotic, Pressburg či Luxory Cabaret. Kontaktovali sme aj firmu Odevy Plus M, ktorá figuruje na Rolandovej pracovnej zmluve aj v názve účtu, na ktorý odišlo klientovi takmer 83-tisíc €, tá sa však do uzávierky nevyjadrila. Keďže Roland sa cíti byť zo strany podniku zastrašovaný, zvažuje na nich podať trestné oznámenie.