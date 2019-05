Slovák prišiel v striptízovom bare o 83-tisíc, ozval sa ďalší zákazník: Nechutné praktiky tanečníc!

Komu vlastne patrí?! Nový Čas v stredu informoval o tom, že sa do redakcie ozval Marek Šoun z OZ Boj proti kriminalite.

Jeho klient, mladý účtovník, sa rozhodol, že si s kamarátom vyrazí do mesta. Pod bratislavskou Michalskou bránou ich zastavili dievčatá s letákmi, ktoré sľubovali zábavu a zľavy v neďalekom nočnom klube. Keď sa po zábave ráno prebudil, zistil, že na účte firmy, ktorú spravuje, chýbalo 82 927 €. Prípad rieši aj polícia. Nový Čas pátral po spoločnosti, kam odišli počas troch hodín enormné sumy. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Prvá stopa viedla do dedinky Buková (okr. Trnava), kde sídli firma Odevy Plus..., na ktorej účet mala podľa výpisov a Šouna smerovať suma 82 927 €, ktorá je momentálne zablokovaná políciou. Okrem prázdneho domu, obohnaného múrom, bez zvončeka sme tam však nenašli nikoho. Podľa výpisu z obchodného registra je konateľom spoločnosti istý Poliak, ktorý dom však nevlastní. Otvoriť galériu Striptízový klub sa nachádza v centre Bratislavy. Zdroj: anc

Sused prezradil, že stavba patrí druhému Poliakovi, ktorý tam chodí len občas, ale má bývať v Bolerázi. Tam otvoril starší muž, ktorý najprv priznal, že inkriminovaná firma mu patrí. Keď sme povedali, aký prípad preverujeme, už o nej nevedel. Pridala sa k nemu postaršia žena. „Viete, pán, ktorého spomínate, má s našou dcérou dieťa, našu vnučku,“ skonštatovala s tým, že o nočnom klube nič nevedia.

Po chvíli povedala, že dcéra má obchod s odevmi v Trnave. Tam sme poprosili predavačku, že chceme hovoriť s majiteľkou. Spoza závesu vyšla istá žena, no po zistení, že sme z Nového Času, ihneď reagovala bez toho, aby sme povedali, o čo nám ide. „Nie, nebudem sa o tom rozprávať, to už nie je moja firma,“ povedala. Je to dosť známa osoba v Poľsku. Dosť veľa Poliakov ho pozná. Prevádzkuje go-go kluby,“ povedali o poľskom občanovi, ktorý je konateľom firmy pre TV Markíza, jeho krajania.

Ďalší prípad?!

Do redakcie napísal ďalší čitateľ, ktorý niekoľkokrát nav­štívil inkriminovaný striptízový podnik na Michalskej ulici. „Hore vás lákajú dievčatá na rôzne akcie a dole vás ozbíjajú. A nalievajú tam do ľudí aj nasilu nejakú čudnú tekutinu. Neviem, čo to je, ale oblbuje to,“ opísal praktiky, ktoré na vlastné oči videl v nočnom bare na Michalskej ulici.

„Na mňa to asi nezaberalo, ale videl som okolo seba, ako to lejú hlavne do zahraničných klientov, aj nasilu. Chytí vám hlavu a ústa a naleje to tam nasilu,“ doplnil muž, ktorý tvrdí, že podnik navštívil viackrát, hlavne zo zvedavosti. „Keď zachrápete na izbe, účtuje vám za každých 15 minút, čo som počul, cca 80 - 90 €. Mne sa tam nič našťastie nestalo. Vždy som vykľučkoval a o sex som nemal ani najmenší záujem,“ uza­vrel čitateľ.