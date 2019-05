Muž navštívil striptízový klub v Bratislave, to ešte netušil, čo ho čaká: Keď sa pozrel na účet, skoro zinfarktoval!

Za zábavu draho zaplatil! Do redakcie Nového Času sa ozval Marek Šoun z OZ Boj proti kriminalite. Jeho klient, mladý účtovník, sa rozhodol, že si s kamarátom vyrazí do mesta. Pod bratislavskou Michalskou bránou ich zastavili dievčatá s letákmi, ktoré sľubovali zábavu a zľavy v neďalekom striptízovom klube.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Keď sa po nočnej zábave ráno prebudil, skoro dostal infarkt - na účte firmy, ktorú spravuje, chýbalo 82 927 €. Vec už rieši polícia. Zamestnávateľ účtovníka podal v tejto veci trestné oznámenie. Zároveň kontaktoval Mareka Šouna z OZ Boj proti kriminalite.

„Klient nás kontaktoval s tým, že jeho účtovník si bol sadnúť v centre mesta v apríli tohto roku, kde v priebehu jedného večera dokázal minúť 82 927 € z firemného účtu. Pretože táto vec nie je možná, podali sme niekoľko trestných oznámení,“ povedal Šoun s tým, že sumy mu z účtu boli posťahované cez aplikáciu účtovníkov. „Sú tam platby napríklad na firmu Odevy Plus... a podobne,“ vysvetlil. Peniaze sú v súčasnosti zablokované.

Podľa neho všetko prebieha tak, že najprv hostí zlákajú do baru. „Zatiaľ to nevieme potvrdiť, ale keď si niečo objednajú a vypijú, strácajú zábrany. Môžu im tam dávať dostupné drogy, ako sú šalvia divotvorná a podobné koreniny, ktoré spôsobujú čiastočný výpadok pamäti, utlmenie a podobne,“ myslí si Šoun.

Keďže trestné oznámenia, ktoré boli podávané doteraz, išli podľa neho dostratena, toto doručili do NAKA. „Nie je možné, aby niekto minul takú sumu za šampanské a ruže medzi treťou a piatou hodinou ráno,“ konštatoval s tým, že mladík si naposledy vybavuje, ako sedí v bare. To, že by minul vyše 80-tisíc eur, si však nepamätá.

Verejné recenzie na podnik na Michalskej ulici od cudzincov sa veľmi podobajú. „Dali nám leták na ulici a bolo nám povedané, že budeme mať lacné pivo. Vnútri sme dostali vodku zadarmo, potom si už veľa nepamätám. Keď sme odmietli kúpiť striptérkam nápoje, vyhrážali sa, že nám zoberú peňaženky,“ píše David Fletcher. Vec rieši aj polícia. „S uvedeným prípadom je vedené trestné stíhanie,“ uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff s tým, že aby nezmarili či neohrozili vyšetrovanie, viac informácií zatiaľ neposkytnú.

„V minulosti sme evidovali prípady, keď mali byť klienti striptízových barov okradnutí formou údajného neoprávneného použitia ich platobného prostriedku. Vyšetrovaním sa však tvrdenia oznamovateľov, ktorí boli zväčša pod značným vplyvom alkoholu, nikdy nepotvrdili, a to ani v súvislosti s údajným omámením týchto zákazníkov,“ dodal. Nový Čas sa pokúšal skontaktovať s vedením podniku, žiaľ, bezúspešne.

Spoveď striptérky

Pre portál aktuality.sk pred časom prehovorila aj bývalá striptérka z inkriminovaného podniku. „Keď si zákazník objednal, dostal k tomu taký malý shot zadarmo. Až neskôr som sa dozvedela, že tam bola tabletka, ktorú im dávali na „oblbnutie“. Keď boli zákazníci opití, dievčatá ich nahovárali, aby im dali kartu a zadali PIN kód. Čašníčka s tanečnicou stoja pri bankomate a naťuká nejakú sumu. Klient netuší, koľko je to peňazí. Veľakrát sa stalo, že si pri tom zablokovali karty,“ tvrdila.