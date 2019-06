Vondráčková verejne natrela Gottovu manželku: Ivana sa radila, ako dostať Karla do chomúta!

Odhalila, čo nemala? Český spevák Karel Gott oslávi v júli 80. narodeniny.

Pri príležitosti významného jubilea o ňom vzniká napríklad dokument, no svojou troškou prispel aj denník Blesk. Ten vydáva knižku Náš Karel plnú exkluzívnych spomienok českých osobností, zaujímavosti v súvistlosti s maestrom odhalili napríklad Lucie Bílá, Eva Pilarová, Michal David či Helena Vondráčková.

A práve posledná menovaná porozprávala niečo, čo asi nepoteší Gottovu manželku. Zo speváčkinych slov je totiž jasné, že Ivana (43) intenzívne rozmýšľala, ako maestra dostať k oltáru. ,,Keď sme boli všetci spoločne v Austrálii, hovorila mi Ivana, ako by sa rada vydávala, čo má preto spraviť, aby si ju Karel zobral. Hovorila som jej, nech je hlavne trpezlivá a nikam ho netlačí, ak to má tak dopadnúť, dopadne to. A ako vidíte, trpezlivá bola!“ odhalila Vondráčková (71). ,,Pamätám si, ako mi potom od nich jedného dňa prišla z Las Vegas esemeska, v ktorej Karel písal, že tam je tak krásne, až sa z toho vzali,“ dodala speváčka.

Tá tiež odhalila, ako spevák prežíval, keď sa z neho v pokročilom veku stal opäť otec. S manželkou Ivanou má totiž dcéry Charlottku (13) a Nelly (11). ,,Myslím, že z toho bol najprv celkom divý. Jeho dom mal vždy čaro ticha, pohody, neboli tam žiadne vzruchy, a to sa teraz zmenilo radikálne. Dve deti, pes, korytnačky... Začalo to tam naozaj žiť veľmi intenzívne,“ povedala Vondráčková. U maestra, s ktorým sa pozná od 60-tych rokov, spozorovala zmenu. ,,Mám pocit, všimla som si, že z toho bol Karel spočiatku mierne nervózny. Občas utekal do kľudu si od toho oddýchnuť,“ nabonzovala Helena, ale nezabudla dodať, že teraz je Gott zo svojich dcérok nadšený.