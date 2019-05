New Hampshire zrušil trest smrti: Zlé správy pre jediného miestneho zločinca odsúdeného na takýto koniec

Štát New Hampshire na severovýchode USA sa vo štvrtok stal dvadsiatym zo štátov americkej únie, ktorý zrušil trest smrti. Senát prehlasoval rozhodnutia guvernéra Chrisa Sununua, ktorý minulý mesiac zákon o zrušení trestu smrti vetoval.

Posledný zo siedmich zločincov popravených v New Hampshire sa rozlúčil so životom v roku 1939. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite. Podľa právnych expertov ale nemá spätnú platnosť, takže sa nevzťahuje na Michaela Addisona, jediného trestanca v New Hampshire, ktorý čaká na trest v cele smrti. Addison bol odsúdený za vraždu policajta v roku 2006.

Z päťdesiatich amerických štátov je trest smrti prípustný v tridsiatich, ale v štyroch z nich guvernéri na popravy zaviedli moratórium. Zákonodarcovia v štáte New Hampshire prerokovávali rôzne návrhy na zrušenie absolútneho trestu po dobu minulých dvadsiatich rokov. Guvernér Sununu vyhlásil, že je prehlasovaním svojho veta "neuveriteľne sklamaný".