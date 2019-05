Test detských opaľovacích sprejov: Ktorý najlepšie ochráni najmenších

Aj keď sa to nezdá, letné prázdniny sú tu už o mesiac. Asi každý očakáva, že počasie sa umúdri a v lete bude slnečno.

Najmä deťom hrozí, že sa spália, pretože majú pokožku citlivejšiu ako dospelí. Český spotrebiteľský magazín dTest sa pozrel na opaľovacie spreje s ochranným faktorom 50 alebo 50+.

Viete, čo je to UVB žiarenie? To je ultrafialové žiarenie so strednou vlnovou dĺžkou, ktoré pri nadmernej expozícii spôsobuje spálenie kože. Odborníci z dTestu majú dobrú správu. Takmer všetky detské opaľovacie spreje poskytujú takú ochranu pred UVB žiarením, akú deklarujú. Rekordmanom je výrobok Lidl/Cien Sun Sprej na opaľovanie pre deti 50+. V laboratóriu mu namerali faktor 133,2.

„S takým výsledkom by mal dokázať odfiltrovať zhruba 99 percent UVB žiarenia,“ tvrdí Vanda Jarošová z dTestu. Čiernou ovcou medzi sprejmi je Nubian Kids 50. „Hoci by sa podľa európskeho odporúčania mala jeho ochrana proti UVB žiareniu pohybovať v rozmedzí 50 až 59,5, laboratórium zistilo iba 6,3,“ dodáva Jarošová.

Otvoriť galériu Zdroj: dTest

Čo znamenajú čísla na obale

- ochranný faktor sa uvádza presným číslom (6, 10, 15, 20, 25, 30, 50 a 50+) a slovným hodnotením úrovne ochrany (nízka, stredná, vysoká a veľmi vysoká)

- podľa tohto čísla vieme, aké množstvo UVB žiarenia prípravok prepúšťa

- čím vyššie číslo, tým odolnejší proti UVB lúčom je a naopak

Príklad

Sprej s ochranným faktorom 50 prepúšťa jednu päťdesiatinu alebo 2 % UVB žiarenia.

V niektorých sú alergény

Citlivá detská pokožka by nemala zbytočne prichádzať do kontaktu s čímkoľvek, čo ju môže dráždiť. Prípravok Nivea Sun Kids Moisturising Sun Spray 50+ obsahuje šesť alergénov a Sebamed Baby Sun Care 50 jeden alergén.