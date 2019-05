Nešťastie na vyhliadke reštaurácie UFO: Napísala Johanna pred pádom list?

Neuveriteľné šťastie! Hlavným mestom otriasol prípad tínedžerky, ktorá pred vyše týždňom vypadla z vyhliadky známej reštaurácie UFO na Moste SNP.

Po hrôzostrašnom páde z 90-metrovej výšky Johannka (16) akoby zázrakom prežila a v nemocnici sa zotavuje z vážnych zranení. Čo ale predchádzalo celej udalosti? Nový Čas zisťoval, s akými verziami pracujú kompetentné orgány, ktoré prípad riešia. Jednou z nich má byť i to, že talentovaná študentka Johannka údajne zanechala pred pádom list.

Pri druháčke z gymnázia v Nových Zámkoch stál asi anjel strážny! Prežiť pád z 90 metrov je hotový zázrak. Zachránilo ju odparkované auto, ktoré stlmilo dopad, rýchly zásah záchranárov aj samotných lekárov. Do nemocnice ju priviezli s ťažkými zraneniami a v kritickom stave, no v súčasnosti je stabilizovaná a už komunikuje s okolím.

„Prosíme o trpezlivosť a rešpektovanie mimoriadne náročnej situácie rodiny a rovnako lekárov a ostatného personálu kliniky, aby mohli nerušene vykonávať svoju prácu. Robia všetko, aby pacientke pomohli,“ uviedla hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb Dana Kamenická aj menom rodiny neplnoletej pacientky.

Vyrojilo sa veľa špekulácií

Všetci veria, že nadané dievča má to najhoršie za sebou, no začínajú sa vynárať úvahy o tom, čo mohlo zapríčiniť pád, ktorý sa mohol skončiť fatálne. Spolužiaci si nedokážu vysvetliť, prečo Johanna cestovala do Bratislavy a už vôbec nie, prečo tak urobila uprostred dňa. Podľa zdroja Nového Času mala pred tým, ako prišla na vyhliadku bratislavského UFA, údajne napísať list.

Komu ho adresovala, alebo čo je jeho obsahom, nie je známe. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Lucia Miháliková. Okolo prípadu sa objavili i špekulácie, ktoré pracujú so známou a nebezpečnou internetovou hrou nazvanou Modrá veľryba, ktorá si vyžiadala životy niekoľkých tínedžerov. Ďalšia verzia je, že šlo o nešťastné pošmyknutie pri pokuse o selfie. Aká je pravda, a čo iba konšpirácia, ostáva nateraz zahalené rúškom tajomstva.

Je zázrak, že pád vôbec prežila

Viliam Dobiáš, šéf Slovenského Červeného kríža

Má obrovské šťastie, že žije. Ten pád je rovnaký, ako keď človek havaruje v rýchlosti 120 km za hodinu a nie je pripútaný. To znamená, že jednak narazí hlava na strechu alebo čelné sklo a hrudník na volant. Ten mechanizmus sa volá náhle spomalenie.

Tam vznikajú poškodenia pri náraze na pevnú prekážku a pľúca a srdce ešte v tej rýchlosti pokračujú a narážajú na prednú stenu hrudníka. Väčšinou pri takých pádoch dochádza k poraneniu hlavy a mozgu, ale aj pľúc, pečene, sleziny. Človek je okamžite v bezvedomí a vykrváca.

Dôjde aj k zastaveniu krvného obehu, pretože srdce nemá čo čerpať a pracuje naprázdno. Podľa štatistiky pád z výšky viac ako 20 m má obyčajne 100% úmrtnosť. Samozrejme, že o úmrtnosti rozhoduje aj spôsob dopadu a poloha tela v momente kontaktu s pevným povrchom.