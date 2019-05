Ladislav zmizol za záhadných okolností: Záchranári majú nové indície, po ktorých ukončili pátranie

Je naozaj nezvestný, alebo sa iba skrýva? Ladislav Zlevský (33) z Banskej Bystrice zmizol ešte 18. apríla, keď odišiel z bytu na najväčšom sídlisku Sásová.

O pár dní po ňom už pátralo viac ako 100 záchranárov, policajtov či dobrovoľníkov, ktorí vtedy prehľadali široké okolie, no bez výsledku.

Tvrdia, že majú indície o tom, že mladý muž je nažive a niekde sa môže ukrývať. Jeho mama je zúfalá a prosí syna so slzami v očiach, aby jej aspoň zanechal odkaz, že je v poriadku.

Po nezvestnom Ladislavovi Zlevskom (33) záchranári neustále pátrali aj po spomínanej veľkej koordinovanej akcii. Svoje aktivity dokonca rozšírili do rôznych lokalít mesta, ale neúpešne. „Dostali sme informácie od ľudí, ktorí sa s ním rozprávali v deň zmiznutia, a všetky indície smerujú k tomu, že sa niekde ukrýva,“ povedal Peter Jób zo Záchrannej zdravotnej asistenčnej služby Astec z Banskej Bystrice s tým, že týždeň po pátracej akcii s Ladislavom mali byť v kontakte jeho kamaráti v centre mesta pri tržnici.

„Podľa našich informácií bol v bielom alebo striebornom hyundai, ktoré šoférovala žena a mal mať zvolenskú poznávaciu značku. Od tej doby už nemáme viac informácií. Naša záchranná služba pátranie oficiálne ukončuje. My ako záchranári sme urobili maximum. Ak by mal odteraz niekto nejaké informácie o nezvestnom, je potrebné, aby informoval políciu,“ dodal Jób. Mrzí ho najmä to, že ak je Ladislav nažive a vie, koľko ľudí sa do pátrania po ňom zapojilo, že sa ešte neozval rodine.

Zo všetkého je nešťastná najmä Ladislavova mama Zlatica. „Počula som, že ho vraj videli. Ja neviem, čo si mám o tom myslieť. Naozaj ho videli, alebo sú to iba reči?“ pýta sa zronená žena, ktorá o svojom synovi nevie nič už vyše mesiaca. „Ak je to takto, jedna vec mi nejde do hlavy. Prečo mi nenapísal jednu-dve vety: „Som v poriadku,“ - a mne by to úplne stačilo. Naozaj netuším, čo sa mohlo stať,“ povedala nešťastná mama.