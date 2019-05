Hviezda Markízy sa ukázala, ako ju Boh stvoril: Pri Lenkinej fotke si pomyslíte jediné!

Hviezda televízie Markíza sa nebojí ukázať svetu jej pravú tvár. Aj keď Lenku Vavrinčíkovú vídame zväčša v tip-top forme na obrazovke, na svojom Instagrame sa ukazuje aj inak.

Lenka Vavrinčíková je momentálne hviezdou Televíznych novín na Markíze, no prešla si už hlásením počasia, účinkovaním v relácii Tvoja tvár znie povedome aj v Let's Dance. Na obrazovkách ju vídame výrazne nalíčenú, no na Instagrame dokazuje, že je žena z mäsa a kostí.

V pondelok zverejnila fotografiu bez štipky make upu na tvári, za to v rukách držala vlastnoručne vypestovaný a upečený chlebík. Ten sa jej síce nevydaril, no nikto si to ani nevšimol. Moderátorke to totiž na fotke veľmi svedčalo, a tak si pomyslíte zrejme len jedno, že Lenke sa líčiť vôbec netreba!