Legendárny De Rossi dal Rimanom zbohom: Dojímavá rozlúčka so spoluhráčmi i fanúšikmi

Taliansky futbalista Daniele De Rossi (35) odohral v nedeľu posledný zápas v drese AS Rím.

Rossi absolvoval derniéru na domácom štadióne proti Parme, v drese ktorej odohral celé stretnutie slovenský futbalista Juraj Kucka. Rozlúčka to bola vydarená, domáci tím porazil hostí 2:1 a lúčiaci sa Rossi opustil ihrisko v 82. minúte za búrlivého potlesku tríbún. Dojímavé chvíle si nenechal ujsť ani Francesco Totti, ktorý podobne ako Rossi, patrí medzi ikony rímskemu klubu.

Daniele De Rossi’s final game with Roma. í ½í¸¢ pic.twitter.com/z1rqMAGMtu — Raffaele (@ItalianoCalcio) 26. mája 2019

Tento moment si užil aj tréner Claudio Ranieri, pre ktorého to bol posledný zápas na lavičke AS. "Zažil som krásne emócie. Počuť chorály na De Rossiho počesť bol zážitok, o to zložitejší bol náš odchod. Môjmu nástupcovi prajem veľa šťastia," odkázal Ranieri.