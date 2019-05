Europoslankyňa Beňová pred voľbami: Mrzí ma, k čomu sa Sme rodina znížili

Už v sobotu si aj na Slovensku zvolíme nových europoslancov. Voľby, ktoré pred piatimi rokmi veľká väčšina Slovákov ignorovala, však tentoraz ukazujú, že budú rozhodujúce pre budúce smerovanie Európskej únie.

Nový Čas sa rozprával s ôsmimi zástupcami politických strán, ktoré majú najväčšie šance poslať svojich kandidátov do Bruselu. Dnes svoje plány opisuje líderka kandidátky Smeru Monika Beňová (50). Ako vidí možnosti, ktoré únia ponúka Slovákom a kde treba pridať?

V europarlamente ste boli aj posledných päť rokov. Čo sa vám podarilo vybaviť pre Slovensko?

- Špecificky sa EP neza­oberá riešením problémov jednotlivých štátov, ale rieši skôr politiky, ktoré mu členské štáty zverili do jeho pôsobnosti. Vo výbore, kde pôsobí ja, to boli najmä nástroje, ktoré sme zaviedli na boj proti ilegálnej migrácii a zavedenie európskej prokuratúry. Z pohľadu druhého výboru, kde pôsobím, tak to boli témy týkajúce sa riešenia klimatických zmien, prijali sme množstvo opatrení na boj proti plastom a najmä téma dvojakej kvality potravín.

Čo je vaším leitmotívom práce v najbližších piatich rokoch?

- Vidím, ako sa za 15 rokov zmenila klíma na pôde Európskeho parlamentu. Keď sme prišli v roku 2004, tak bola veľká eufória z rozširovania a neriešili sa žiadne konfliktné témy. Potom prišla kríza, kde sa ukázali rozdiely. Záver tohto obobia bol takým súbojom medzi západoeurópskymi a východoeurópskymi krajinami. Tu som presvedčená, že sebavedomé Slovensko v EÚ je to najdôležitejšie, čo ponúkame.

Ako sa staviate k federalizácii EÚ?

- Na rozdiel od ostatných, ktorí kandidujú do Európskej únie, vychádzam zo skúseností. Z nich viem, že žiadna federalizácia pre Európsku úniu v tejto chvíli nie je možná.

ĽS NS aj Sme rodina v kampani vytiahli to, že ste hlasovali za schválenie utečeneckých kvót. Ako to vysvetľujete?

- S tým, že to zneužívajú fašisti v ĽS NS, sa dalo počítať, ale že sa k tomu znížili aj v Sme rodina, tak to ma mrzí, lebo dobre vedia, že to nie je pravda. Keď Európsky parlament na mimoriadnom zasadnutí prijímal rozhodnutie o povinnom prerozdelení, tak všetci naši poslanci hlasovali proti tomu a navyše sme hovorili, že je pre nás záväzné, ako hlasovala Národná rada SR a vláda SR.

Podľa prieskumov narastie počet euroskeptikov. Myslíte si, že ten euroskepticizmus môže v niečom pomôcť EÚ?

- Nemá v čom pomôcť Európskej Únii. Ak euroskeptici hovoria o svojom skepticizme, potom je namieste sa opýtať, čo im vlastne na únii prekáža. EÚ to nie je rozhodovanie neznámych ľudí, ale našich ministrov vnútra, našich premiérov alebo poslancov, ktorí zastupujú Slovensko v europarlamente.

Ako sa budete stavať ku kotlebovcom v europarlamente?

- Pamätám si, keď v roku 2009 prišla od europarlamentu podobná strana Jobbik z Maďarska. Mala tam troch poslancov a taktiež vtedy boli obavy, čo takáto strana môže v EP spôsobiť, a nespôsobila nič. Strany, ktoré chcú vystúpiť z Únie, tak by si ten názor mali riešiť najmä na domácej pôde, pretože EP nemôže rozhodnúť o vystúpení krajín z EÚ.

Ako vnímate spojenectvo Marine LePenovej a Mattea Salviniho, do ktorého sa pridal Boris Kollár?



- Pre Európsku úniu to nebude znamenať nič a nebude to ničím významné, pretože tak Salvini ako aj LePen reprezentujú nacionalistické strany. O Sme rodina som si nemyslela, že je nacionalistická strana a nie je mi celkom známy dôvod alebo úmysel, prečo sa pridali k takémuto zoskupeniu. Matteo Salvini neprináša nič do európskej politiky a hovorí len o Taliansku a výhodách pre Taliansko, podobne ako Marine LePen. Nepočula som od nej nikdy povedať, že budeme bojovať za to, aby zamestnanci v PSA pri Trnave dostávali vyššie mzdy. Počula som ju ale hovoriť o tom, že francúzske firmy by mali vyrábať len vo Francúzsku, tak predpokladám, že tým myslela, aby sa PSA Peugeot stiahli späť do krajiny.