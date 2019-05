Veľký zvrat vo vyšetrovaní drámy v Žiline, polícia obvinila Juditu: Dobodala Tomáša († 16) kamarátka?!

Nečakaný posun v prípade vraždy tínedžera! Uplynul už takmer týždeň od tragédie, ktorá stále desí celú Žilinu.

Gymnazista Tomáš († 16) zomrel vo štvrtok na následky 21 bodných poranení v jednom z bytov na okraji sídliska Vlčince. Podľa prvotných informácií ho mal dobodať muž prezlečený za falošného odpočtára vo chvíli, keď bránil svoju kamarátku Juditu (16). Tá skončila v nemocnici. V prípade však teraz nastal obrovský zvrat. Polícia totiž z hrôzostrašného činu obvinila samotnú dievčinu!

Muži zákona vo štvrtok krátko po krvavej tragédii poskytli strohé stanovisko, ktoré doplnili o informáciu, že pracujú s viacerými verziami. Tá najmenej pravdepodobná sa ale napokon ukázala ako reálna. Portál topky.sk už včera okolo obeda prišiel so šokujúcou informáciou, že k hroznému činu sa mala priznať samotná dievčina. Polícia napokon podvečer konečne prelomila po niekoľkých dňoch mlčanie. „V súvislosti s usmrtením 16-ročného chlapca vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline obvinil 16-ročnú mladistvú z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Obvinená bola pri udalosti zranená,“ informovali muži zákona na svojom facebooku s tým, že vyšetrovateľ spracuje na obvinenú mladistvú podnet na návrh na jej vzatie do väzby.

Analýza bývalého kriminalistu

K nepochopiteľnej tragédii prišlo ešte vo štvrtok popoludní v bytovke na okraji Žiliny. Gymnazistu mal podľa prvotných informácií bodnúť neznámy útočník po tom, ako chlapec bránil svoju kamarátku (16). Tínedžerku sa totiž podľa tvrdení kamarátky pokúsil neznámy útočník sexuálne zneužiť. Dievčina skončila v nemocnici. Tomáš zraneniam, žiaľ, podľahol. Polícia však po krvavom incidente nezverejnila žiaden identikit možného páchateľa a ani podrobnosti k prípadu, preto sa vynorilo viacero vyšetrovacích verzií. Tomáš mal byť usmrtený 21 bodnými ranami. Svoju úlohu podľa portálu topky.sk údajne mohli zohrať aj drogy, čo však muži zákona nateraz oficiálne nepotvrdili.

Ako sa hrozný čin mohol udiať, sme sa opýtali bývalého kriminalistu. „Zasadiť 21 rán, a ešte najlepšiemu kamarátovi, svedčí o mimoriadnom afekte, ktorý je u takejto mladistvej osoby, ženy a navyše študentky elitného osemročného gymnázia neobvyklý. Zrejme preto sa spomína užitie návykových alebo psychotropných látok, pretože drogy vyvolávajú nevyspytateľné správanie. Ak bola pod vplyvom drog a mali roztržku, riešili vážny problém, mohlo to byť aj viac nakumulovaných problémov, ktoré boli v tom vzájomnom vzťahu neriešené dlhší čas,“ myslí si bývalý kriminalista Jozef Vachálek.

Dievčina mala mať zranenia, ktoré si údajne spôsobila sama. Z miesta činu ju mali odvážať s obviazanými rukami. Dôvodom mali byť podrezané žily. „Je možné, že keď zistila, že kamaráta zabila, podrezala si žily, pretože chcela zomrieť,“ uvažuje Vachálek.

Ďalšie okolnosti desivého prípadu zo Žiliny, ako aj motív konania sú podľa polície predmetom intenzívneho vyšetrovania. „Z uvedeného dôvodu nebudeme k prípadu poskytovať už žiadne informácie až do jeho skončenia,“ dodali.

Psychologička: Táto generácia koná skratovo

Brutalita činu zaskočila aj niektorých klinických psychológov. Vzhľadom na to, že nepoznajú okolnosti prípadu, sa však odmietajú vyjadriť. Detská psychologička Gabriela Herényiová reagovala slovami: skrat a silný afekt. „Bohužiaľ, toto je generácia, ktorej sa to bude stávať veľmi často. Deti majú všetko, nemusia prekonávať prekážky, o nič bojovať, a pri každom malom probléme sa správajú absolútne iracionálne a živočíšne. Toto nemôže byť ani pripravované, to môže byť len živočíšne," povedala Herényiová.