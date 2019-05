Pochybnosti okolo smrti gymnazistu Tomáša († 16): Všetko mohlo byť inak

Svetlo do prípadu nikto nevniesol ani po niekoľkých dňoch! Žilinou otriasa brutálny čin, pri ktorom prišiel v jednom z bytov na okraji sídliska Vlčince o život Tomáš († 16).

Gymnazistu mal podľa prvotných informácií bodnúť neznámy útočník po tom, ako chlapec bránil svoju kamarátku (16). A hoci od krvavej drámy uplynulo už niekoľko dní, polícia stále nezverejnila identikit možného páchateľa a ani podrobnosti k prípadu, preto sa vynára viacero vyšetrovacích verzií. O najpravdepodobnejších, s akými zrejme muži zákona v týchto hodinách pracujú, prezrádza viac bývalý kriminalista Jozef Vachálek.

1. Verzia: Falošný odpočtár

Podľa prvotných informácií bezcitný vrah, vydávajúci sa za pracovníka odpisujúceho energie, vnikol do paneláka a zaklopal na dvere bytu na 6. poschodí. Otvorila mu nič netušiaca tínedžerka (16), ktorú sa podľa slov jej kamarátok pokúsil sexuálne zneužiť. Zvrhlý plán mu prekazil jej kamarát Tomáš († 16), ktorý sa v osudnej chvíli nachádzal v byte spolu s ňou a rozhodol sa ju brániť, čo sa mladíkovi stalo osudným.

Gymnazistka skončila v nemocnici, kde ju strážia policajti. „Myslím si, že polícia momentálne spochybňuje verziu, ktorá je oficiálna. Je celá nepravdepodobná. Ako je možné, že už nevyhlásili pátranie? Keď sme mali prípad násilníka, ktorý je voľne v uliciach a ešte sme ho nechytili, hneď sme vyšli von s popisom páchateľa a rozposlali sme ho médiám. Prečo si násilník niesol so sebou nôž, ktorý použil? S nožom ísť na nežnú osobu? Všetko nasvedčuje tomu, že vyšetrovatelia majú niečo, čo nechcú dať von,“ vraví bývalý kriminalista.

2. Verzia: Je dievčina podozrivá?!

Nový Čas žiadal políciu aj o popis páchateľa. „Nebudeme poskytovať teraz popis, lebo pracujeme s viacerými verziami,“ vyjadril sa žilinský krajský policajný hovorca Radko Moravčík.

„Keďže o popise páchateľa mlčia a jediný druhý človek, ktorý preukázateľne v tom byte bol, je dievča, vyvstáva otázka smerom k nej, či nie je aj ona podozrivou. Výsluchy u nej pravdepodobne už prebehli. V nemocnici je zrejme izolovaná, nemá ani telefón, aby nemohla ovplyvňovať a ani aby nebola nikým ovplyvňovaná. Určite ju stráži polícia, pretože páchateľ by mohol skutok dokonať alebo by sa ona mohla, ak patrí medzi podozrivých, chcieť vyhnúť vyšetrovaniu. Mohla byť páchateľom aj ona sama a vyšetrovatelia v tejto chvíli ešte potrebujú získať čas, pretože ešte nemajú vyskladanú celú mozaiku dôkazov,“ myslí si Vachálek.

Polícia má podľa portálu topky.sk pracovať s verziou, podľa ktorej sa na mieste činu tretia osoba nenachádzala. Chlapec mal podľahnúť následkom 21 bodných rán.

3. Verzia: Motív žiarlivosti?

Spolužiačka oboch mladých ľudí sa vyjadrila, že napadnutá školáčka a Tomáš boli len dobrí kamaráti, ktorí sa poznali zo školy a gymnazistka bola zaľúbená do iného chlapca. Podľa bývalého kriminalistu sa natíska hneď niekoľko otázok. Otvoriť galériu Krvavé jatky v Žiline. Zdroj: Infografika Nového Času

„Ako sa dostal do bytu kamarát Tomáš? Bol v byte niekto tretí? Kto bol ten tretí? Ďalšou možnou verziou môže byť vražda zo žiarlivosti, ktorá býva motívom takéhoto činu. Nevieme, ako sa Tomáš do bytu dostal a prečo šiel do bytu za kamarátkou, mal kľúče? Keďže dievča má oficiálne iného priateľa, s ktorým je vo vzťahu, prečo trávila toľko času s kamarátom? Mohla to byť vražda zo žiarlivosti, ona môže kryť aj niekoho iného, povedzme práve toho priateľa. Štandardne sa v takýchto situáciách touto verziou musí vyšetrovateľ zaoberať, lebo motív žiarlivosti sa tu tiež natíska. Mohlo v tom byte dôjsť k hádke, verbálnym útokom. Priateľ dievčaťa nie je zadržaný, ale môže byť na zozname podozrivých, a preto polícia potrebuje, aby sa navonok dostali viaceré verzie vyšetrovania,“ dodáva.