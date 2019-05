George Clooney ako krstný otec synčeka Harryho a Meghan? Herec prehovoril

Hollywoodsky herec George Clooney (58) a jeho manželka Amal (41) sa minulý rok zúčastnili svadby princa Harryho s Meghan.

Bývalá herečka Meghan a ľudskoprávna aktivistka Amal sa mali ešte viac zblížiť počas vojvodkyninho tehotenstva. Skúsenejšia kamarátka, ktorá porodila v roku 2017 dvojičky, sa mala s mladšou Meghan deliť o rady. Princ a vojvodkyňa sa v pondelok stali rodičmi malého Archieho a objavili sa správy, že jeho krstným otcom bude práve slávny herec George Clooney. Špekulácie ešte povzbudil fakt, že chlapček prišiel na svet 6. mája, teda presne v deň, kedy herec oslavuje narodeniny.

George však správy zmietol zo stola. ,,Každý má rád klebety. Nie je to pravda. Určite by ste nechceli, aby som bol krstný otec komukoľvek. Ešte som sa ledva zžil s úlohou rodiča. Je to desivé,“ povedal žartovne pre portál Extra. Vo vtipkovaní Clooney pokračoval, keď hovoril o tom, ako s Archiem zdieľajú dátum narodenia. ,,Je to trochu iritujúce. Pretože už sa o ten deň delím s Orsonom Wallesom a Sigmundom Freudom. Akoby to nestačilo,“ preukázal herec zmysel pre humor.