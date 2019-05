Meghan Markle a princ Harry dali synovi neočakávané meno: Uzmieri Archie rozhádané vojvodkyne?

Len dva týždne pred výročím svadby sa princ Harry (34) a jeho manželka Meghan Markle (37) stali rodičmi. V pondelok 6. mája sa im skoro ráno narodil syn, ktorého pomenovali Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Má jeho meno hlbší význam?

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu ukázali v stredu svetu svojho vytúženého synčeka. Veľké predstavenie a pózovanie krásnej rodinky trvalo síce len 3 minúty, no stredobodom pozornosti budú ešte veľmi dlho. Ešte predtým, ako zverejnili rodičia meno, zobrali novorodenca ukázať jeho prababke kráľovnej Alžbete II. (93). Je to jej ôsme pravnúča. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Novopečená mamička sa po pôrode ukázala presne tak, ako sme na ňu zvyknutí − upravená, vysmiata a veľmi pekne oblečená. Ženy po celom svete ju chválili hlavne za výber bielych šiat, ktoré vôbec nezakrývali bruško po pôrode. Okrem toho podporila návrhárku s britsko-jamajskými koreňmi Grace Wales Bonner.

Všetci si všimli aj decentný zlatý náhrdelník s 3 tyrkysovými kamienkami. Tyrkys je považovaný za symbol lásky a kúzla a tiež je symbolom šťastia a úspechu. Možno chcela Meghan naznačiť svoju lásku a nádej na zdravie a šťastie svojho prvého dieťaťa i manžela. Oproti ostatným pôrodom však nastala zmena − pri predstavovaní dieťaťa ho nedržala mama, ale hrdý otecko Harry, ktorý bol evidentne v rozpakoch.

Výber mena všetkých veľmi prekvapil. V stávkových kanceláriách jednoznačne vyhrávalo meno Alexander, za ním Spencer a Arthur. Archie sa dostal taktiež do zoznamu, no nebol na popredných priečkach. Momentálne sa špekuluje, či meno Archie nemá niečo spoločné s malým Georgeom (5), Harryho synovcom.

Ako prezradila dvorná cvičiteľka psov, malý George sám seba volal Archie. „K môjmu úžasu mi povedal: „Ja sa volám Archie“ s veľkým úsmevom na tvári. Neviem, prečo sa tak prezýval, ale deti sa často hrajú so svojimi menami a myslím, že je to normálne a krásne,“ povedala žena, ktorá „venčí“ psy. Žeby malý Archie priniesol uzmierenie do rozhádanej rodiny?

Predpokladaný význam mena

Archie

- skrátená verzia mena Archibald

- často používané v Anglicku a Škótsku

- meno nemeckého pôvodu

- význam: úprimný, odvážny

Harrison

- tradične sa používa ako meno, stáva sa čoraz populárnejším

- aborigénskeho pôvodu

- význam: „syn Harryho/Henryho“

Mountbatten-Windsor

- priezvisko používané členmi kráľovskej rodiny

- pred rokom 1917 kráľovská rodina nemala oficiálne priezvisko

- George V., dedko Alžbety II., si osvojil priezvisko Windsor