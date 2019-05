Unikli zábery z generálky otvorenia MS 2019: Pozrite sa, ako odštartuje hokejový sviatok roka

Hokejový sviatok roka v Košiciach odštartuje otváracím ceremoniálom, ktorý je poctou legendám a krajine.

Novému Času sa podarilo dostať na generálku, a tak svojim čitateľom môže ponúknuť informácie už v predstihu. Režisér Ján Ďurovčík, ale aj hudobník Ondrej Kandráč nachystali zaujímavú a chutnú zmes, aby všetkých správne navnadili.

Základný odkaz tvorcov ceremoniálu je jasný: „Už malý chlapec túži po tom, aby nosil slovenský dres. A platí to aj o správnom fanúšikovi, ktorý má trikolóru a v tej chvíli spieva celé Slovensko,“ prezradil Ján Ďurovčík s tým, že sa tam objavia aj tváre niektorých bývalých slovenských reprezentantov.

„Po napriahnutí a odpálení puk letí celou našou krásnou krajinou a ukazuje úchvatné hrady, zámky, prírodu, rieky... Potom sa zastaví a zmení sa digitálnou technológiou, aby sme obecenstvu predostreli, že Slovensko je krásna a moderná krajina,“ prezradil autor. „Po symbole moderného Slovenska sa zameriame na fanúšikov, aby sme sa vrátili v čase do prazačiatkov hokeja, ako tento šport vznikol a rozvíjal sa až do podoby, že stvoril hviezdy, najväčšie slovenské legendy, ktorých bude až päť,“ spomenul Ďurovčík a na margo privítania zúčastnených krajín vysvetlil, ako to bude prebiehať.

„Tímy majú pomaľované tváre a plynule sa prejde do hokejovej hymny, ktorú Ondrej Kandráč napísal a upravil spolu s tanečníkmi. Historicky prvýkrát budú príhovory akoby v pukoch či kruhoch, čo má vyburcovať a roztlieskať publikum,“ dodal spolutvorca úvodného ceremoniálu.

Na záver ešte dodal pikošku a síce, že program na ľade pripravili slovenskí tvorcovia, ale ich nasnímanie mal na starosti švédsky režisérsky a kameramanský tím. „Verím, že to, čo sme dole nacvičili, oni dobre odsnímajú,“ podotkol Ďurovčík.