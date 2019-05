Herečka si po rozchode s boxerom Kličkom našla nového partnera: Teraz ho zatkli za domáce násilie!

Partnera americkej herečky Hayden Panettiere zatkli za domáce násilie.

Tridsaťročného Briana Hickersona zadržali vo štvrtok o 2:25 tamojšieho času a následne ho prepustili na kauciu 50-tisíc dolárov. Vyplýva to z dokumentov kancelárie šerifa z Los Angeles County. Podľa portálu TMZ ho odviezli zo spoločného domu po hádke dvojice, ktorá noc predtým popíjala v Hollywoode.



Herečka s Hickersonom začala randiť pred deviatimi mesiacmi, a to po rozchode s ukrajinským boxerom Vladimirom Kličkom, s ktorým má dcéru. Hickerson mal problémy so zákonom aj vlani v októbri, keď polícia zasahovala v súvislosti s napadnutím v Greenville v Južnej Karolíne. Podľa TMZ boli účastníkmi konfliktu práve Hickerson a jeho otec.



Hayden Lesley Panettiere sa preslávila ako roztlieskavačka Claire Bennet zo seriálu Hrdinovia (2006 - 2010). V roku 2002 sa objavila v seriáli Ally McBealová (1997 - 2002) a taktiež stvárnila jednu z hlavných postáv v seriáli Nashville (2012 - 2018). Zahrala si aj v snímkach ako Sezóna Titanov (2000), Život s Helen (2004), Ľadová princezná (2005), Fireflies in the Garden (2008), Milujem ťa, Beth Cooperová (2009) či Vreskot 4 (2011).