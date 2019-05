Andrej Danko o znižovaní daní: Je to celé o kompromise

Znižovanie daní na Slovensku je o kompromise.

Povedal to predseda Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko a preto bude rád, ak sa mu podarí presadiť o určité percento pokles dane z príjmu právnických osôb, či zníženie dane z pridanej hodnoty na vybrané druhy potravín, alebo upraviť stavebný zákon. Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka je však lepšie znížiť daň o trošku všetkým plošne, ako si vybrať jednu skupinu.

Slovensko podľa Danka disponuje veľkou možnosťou finančných zdrojov, ktoré keby sa efektívne investovali napríklad do diaľnic, či do budovania nemocníc, tak by sa výrazne zlepšila kvalita života ľudí. "Len my sme sa naučili stále len od ľudí peniaze brať, neinvestovať," uviedol Danko v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Podľa Sulíka je však SNS už tri roky vo vláde a mohla prijať dostatok opatrení. "Dnes tu počúvame, že aký je potrebný zákon a čo všetko by chceli urobiť, ale nemohli. Problém je taký, že za 12 rokov spoločnosť stagnuje, nevyvíja sa, nemá koncepty," myslí si Sulík, ktorý upozornil, že SaS nesúhlasila napríklad s uvoľnením dlhovej brzdy a podľa neho je potrebné dodržiavať aj Maastrichské kritériá týkajúce sa zadlženia.

Podľa Danka sa však systémové veci na Slovensku menia a súčasná vláda niektoré problémy zdedila aj z minulosti. Napríklad zavedenie rekreačných poukazov však podľa predsedu parlamentu prinieslo pozitívny efekt, že sa viac ubytovacích zariadení registruje na daň z ubytovania a rastie aj počet prenocovaní. "Bojujeme so šedou ekonomikou. Čo sa týka efektov v regióne, tak je si potrebné uvedomiť, že keď sa už niekto s rodinou na dovolenku vyberie, tak niečo minie. Reálne efekty príjmov budeme môcť vyhodnotiť tento rok," doplnil Danko s tým, že príjmy by mali byť pre štátny rozpočet oveľa vyššie ako výdavky. "Počkajme si na výsledok, potom hovorme o tom, či ich zaviesť aj pre firmy, kde je menej ako 49 zamestnancov," priblížil Danko.

Podľa Sulíka sa však "dalo cestovnému ruchu za posledné tri roky výrazne viac pomôcť, keby určené eurofondy boli riadne čerpané a neboli rozkrádané". "Doteraz je čerpanie všetkých eurofondov niekde na 22 %, je veľký priestor na to, aby sa podporilo, čo len chceme," myslí si Sulík. Zároveň uviedol, že súhlasí so znižovaním daní, ale nie vybraným skupinám. "Bolo by dobré, aby dane boli znižované plošne. Nepovedať, že ubytovacie služby sú tie extra, tie musíme podporovať a na ostatných kašleme. Bolo by dobré radšej menej znížiť všetkým, ako výrazne znížiť iba niektorým vybraným," tvrdí Sulík. To podľa neho platí napríklad aj pri navrhovanom znížení dane z príjmov pre právnické osoby (DPPO) z dielne SNS, ktoré však nemá byť plošné, ale do určitého obratu. "Takéto vyberanie úzkych skupín daňovníkov nikam nevedie," tvrdí Sulík.

Danko však upozornil, že strana SNS nie je vo vládnej koalícii sama. "Politika je umenie kompromisov. Ja nevládnem sám. Veľakrát musím Smeru-SD aj Mostu-Híd ustúpiť. Ak presvedčím Smer-SD, že treba znížiť dane na ubytovanie, som šťastný, keď ľuďom dáme rekreačné poukazy, som šťastný. Keď zrušíme dôchodcom koncesie, som šťastný, keď zvýšim minimálny dôchodok budem šťastný. Úspech je o kompromise," dodal Danko.