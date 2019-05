Expremiér Mečiar si nebral servítku: Fico je chudák, Kiska nemá v politike čo robiť!

Na dôchodku mu je už dlho! Bývalý slovenský premiér Vladimír Mečiar si užíva penziu, ale pozvaním na diskusiu so sympatizantmi neohrdne. Na jednej z nich, v Hoteli Bratislava, ho vyspovedal aj Nový Čas.

Expremiér priznáva istý nepokoj a nevylučuje ani návrat do politiky. V súvislosti so zrušením amnestií má ťažké srdce na Fica, Bugára, Danka i Kresáka. Pýtali sme sa ho aj na to, čo hovorí na zatiaľ posledné prezidentské voľby. Vstúpil by Mečiar do Harabinovej strany?

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Osadenstvo veľkej, približne do troch štvrtín zaplnenej konferenčnej sály hotela, tvorili väčšinou starší ľudia. Mečiar po prejave odovzdal slovo do publika a sympatizantom trpezlivo načúval. Väčšinou ho prosili o zjednotenie menších strán a líderstvo do blížiacich sa parlamentných volieb. Diskusné príspevky boli často emotívne, najväčšie burácanie však vždy spôsobili slová expremiéra alebo situácia, keď niekto nehovoril do mikrofónu. Ostatní prítomní hriešnika okamžite hlasno okríkli.

Prezidentské voľby...

Čoskoro 77-ročný Mečiar sa na svoj vek podľa vlastných slov rozhodne necíti a nemal problém po diskusii poskytnúť nám rozhovor. Čo povedal na ostatné prezidentské voľby? „Ľudia boli slušní a viedli ich do autobusu, ktorý nemá vodiča. Tie voľby ukázali obrovské rozdiely v spoločnosti, kde drvivá väčšina voľby ignorovala alebo bola proti. Ak niekoho z domácnosti vezmete za prezidenta republiky, tak je to priveľká odvaha tých, čo si vybrali. Človek má vo funkcii prezidenta končiť, nie začínať,“ myslí si Mečiar, čím zrejme narážal na Čaputovú, no platí to podľa neho aj na Kisku. „Ja si myslím, že Kiska vôbec nemá čo robiť v politike. Človek s jeho problémami by tam nemal byť dávno ani prezidentom,“ dodal expremiér.

Návrat do politiky?

Mečiara jeho prívrženci vyzývajú na spájanie menších strán. To podľa Mečiara nemá príliš význam, ale keby sa vraj objavila zaujímavá ponuka, zváži ju. „Pokiaľ ide o zjednocovanie, to dnes nie je možné po straníckej linke, ale po širšej linke spoločenského pohybu. Treba zbierať ľudí, ktorí by boli ochotní nielen iniciovať ten pohyb, ale prevziať zaň aj zodpovednosť. Závisí to aj od dohody, čo sa z toho vyvinie, ak je skúsenosť, treba ju odovzdať. Keď sa ten pohyb vyvinie, tak to už nie je o mojom postavení, to je tých 77 rokov. Už to nie je o mne, to je o tom, či ten spoločenský pohyb, liberalizmus, bude mať vytvorenú protiváhu v podobe konzervatívneho systému a spoločenstva, alebo ostaneme len jednostranne orientovaní,“ vysvetľuje Mečiar.