Žena po schudnutí takmer polovice svojej váhy trpí ako nikdy: Uvidíte fotky jej brucha, pochopíte

27-ročná Steph O'Shea vážila takmer 133 kilogramov. Myslela si, že keď schudne, bude sa cítiť oveľa sebavedomejšie a šťastnejšie. Avšak potom, čo stratila viac ako polovicu svojej hmotnosti, žiadaný pocit neprišiel.

Teraz sa podľa britského denníka Metro snaží získať potrebné peniaze na to, aby si mohla dať kožu odstrániť. "Myslela som si, že strata hmotnosti ma urobí šťastnou. No namiesto toho mi sebadôveru zničila koža.Môj partner ma miluje takú, aká som,povedala Steph, ktorá sa kožu snaží zakryť vhodným oblečením. Podľa nej však potrebuje 12 000 libier (cca 13 913 eur), aby sa jej nadobro zbavila.

Steph začala svoju cestu ku krajšej postave v januári 2017, pretože ju celý život považovali za obéznu. Obmedzila potraviny z fastfoodu a začala cvičiť. Teraz váži 67,6 kg, napriek tomu sa nevyhla zdravotným problémom práve kvôli prebytočnej koži. Bolí ju chrbát, trpí svalovou slabosťou a necíti sa pohodlne. "Viem, že väčšina ľudí to vidí ako kozmetickú úpravu, ale nemalo by sa to brať na ľahkú váhu."

Verí tomu, že vďaka zbierke na stránke GoFundMe vyzbiera dostatočné množstvo peňazí, aby si mohla operáciu zaplatiť a aby sa nezbavila len prebytočnej kože, ale zároveň aj zdravotných problémov.