Nakopol ju moment, keď po nej hodili hamburger: Z vykŕmenej mamičky je dnes riadna sexica

Dopravná nehoda prinútila mladú mamičku zmeniť svoj život. Nebolo to však spôsobené nárazom, ale hrubým správaním druhého účastníka havárie.

Angličanka Kym Fisher (30) zažila v roku 2015 šok. Spolu so svojou dcérkou sa stala účastníčkou dopravnej nehody. Nešlo však o nič vážne, bolo to len "ťuknutie". O to viac ju šokovala reakcia chlapa, ktorý sedel v aute, do ktorého vrazila. "Začal mi hnusne nadávať do tučných. Dokonca cúvol a znova vrazil do mojich bočných dverí." Nakoniec do jej do auta vhodil hamburger. Ako píše stránka Ladbible, policajti muža spacifikovali a dali mu pokutu. Tento moment žene, ktorá mala vtedy čerstvých 24 zmenil život.

"Vstúpila som si do svedomia. Už som viac nechcela byť zadýchaná pri tom, ako som sa naháňala so svojou dcérkou," povedala o svojom rozhodnutí pre médiá. Začala tak chodiť do posilňovne. Za pár mesiacov prišli prvé výsledky. Kým v čase nehody vážila 136 kg, dnes má 73 kg. Neuveriteľná premena spočívala nie len v športovaní, ale aj v zmene jedálnička. "Keď som sa ako 19-ročná odsťahovala od rodičov, začala som chodiť do fastfoodov, volať si donáškové služby a piť sladké nápoje. Fastfood je len dve minúty od môjho bytu, takže som sa tam zastavila aj niekoľkokrát denne," povedala.

Dodala, že sa cíti sebavedomo ako nikdy predtým. Jej zdravie sa rapídne zlepšilo a teší ju, že je lepším príkladom pre svoju dcérku Beu, ako bola kedysi. "Vždy mi hovorí, že sa teší, keď už bude môcť začať cvičiť so mnou," uzavrela.