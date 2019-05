Celebrity prezradili, ako schudli desiatky kíl: Zuzana Mauréry kašle na diéty, má osvedčenú radu

Známe tváre na snímkach majú jedno spoločné: všetkým sa za posledné mesiace podarilo viditeľne zoštíhlieť.

Pretože aj oni sem-tam bojujú s kilami navyše a potom odrazu prekvapia snímkami s celkom novou postavou. Týmto dámam a pánom zo slovenského šoubiznisu sa podarilo schudnúť spolu úctyhodných 72 kilogramov. Ako?

Ivan Tásler (39), spevák

Ivan sa ešte počas uplynulého roka rozhodol zdravšie stravovať a cvičiť. Počas koncertovania nevládal tancovať, skákať a spievať naraz, pretože mu chýbala kondička. Tásler schudol 11 kg a jeho zmenu vidieť najmä na tvári a bruchu. Jedáva najmä ľahšie jedlá, cvičí a doma používa stacionárny bicykel. „Roky som rozprával, že už začnem športovať, no boli to iba reči. A potom som za mesiac a pol schudol desať kilogramov,“ hovorí spevák skupiny IMT Smile.

Zuzana Mauréry (50), herečka

Jedna z našich najlepších herečiek sa nedávno vyjadrila, že diéty sú krátkodobá záležitosť. Treba si vraj nájsť celoživotný stravovací systém. Podľa našich informácií Zuzana pravidelne hráva tenis, bicykluje a chodí aj do posilňovne. „Treba veľa spať a zdravo jesť. Nesedieť toľko doma a občas sa prejsť,“ vyjadrila sa nedávno pre Nový Čas. Za jej krásnou postavou môže byť aj nový muž, ktorý sa objavuje po jej boku.

Viktor Vincze (28), moderátor

Moderátor Viktor Vincze nemal nikdy očividnú nadváhu, napriek tomu sa rozhodol trochu schudnúť. „Začal som cvičiť vo fitku trikrát do týždňa a dávam si viac pozor na to, čo zjem,“ vysvetľuje moderátor. Jeho manželka Adela Vinczeová (38) je známa ako milovníčka zdravého životného štýlu a Viktor sa k nej rád pridal.

Miko Hladký (46), spevák

Líder skupiny Gladiator schudol úctyhodných 20 kíl ešte počas uplynulého leta v priebehu 3 mesiacov. „Športoval som vždy veľa, pravidelne hrávam futbal aj squash, v zime hokej, takže pohybu mám dosť. Základom bolo upraviť jedálny lístok. Jedol som o dosť menšie porcie, na aké som bol zvyknutý, vynechal som pečivo, prílohy, sladké nápoje a išlo to v podstate samo. Chcel som sa dostať do formy,pretože máme turné k nášmu výročiu,“ hovorí Miko.

Dominika Mirgová (27), speváčka

„Schudnúť mi nešlo zo dňa na deň. Trvá to už nejaký čas, čo som sa do tohto boja pustila, výsledky sa dostavili až teraz. Začala som chudnúť s mojou kamoškou a vizážistkou Luckou a spolu sme sa podporovali. Jem všetko, čo si moje telo vypýta trikrát za deň v menších dávkach a pijem veľa vody. Na začiatku som si aj poplakala. Konečne sa navlečiem do šiat, ktoré som nemohla roky zapnúť, a nosím veľkosť 36,“ hovorí hrdo speváčka.

Erika Barkolová (41), moderátorka

Dosiahnuť výstavnú postavu pomohla Erike relácia Reštart, ktorú moderuje. Chcela sa totiž vcítiť do kože účinkujúcich, ktorí chudli. Treba dodržiavať tri základné pravidlá. „Každý deň si treba vyhradiť čas na aspoň hodinové kardio, bicykel, rýchlu chôdzu alebo beh, piť menej alkoholu a nejesť zbytočne veľa. Naozaj nad jedlom trošku rozmýšľať a nenaložiť si kopec, to je celý zázrak,“ vysvetľuje Erika.