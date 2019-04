Ministerstvo našlo budovy, v ktorých budú môcť bývať premiér a predseda NRSR: Presťahujú sa sem Pellegrini s Dankom?

Slovenský premiér bude môcť bývať v Bratislave vo vile na Mudroňovej ulici 47, predseda Národnej rady (NR) SR v dome na Gorazdovej 27.

Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort diplomacie predložil do medzirezortného pripomienkového konania na základe rokovaní s Úradom vlády SR a Kanceláriou NR SR.

Budovy by mali podľa materiálu prejsť zo štátom vlastnenej Správy služieb diplomatického zboru (SSDZ) priamo do vlastníctva štátu. Predaj by sa mal uskutočniť do 30. júna 2019. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) to vysvetľuje tým, že chce otázku vyriešiť natrvalo. Úlohu nájsť reprezentačné priestory pre najvyšších ústavných činiteľov dostal šéf rezortu Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) ešte v lete minulého roka.

Vila na Mudroňovej ulici je podľa stránky SSDZ bývalá Lettrichova vila - vila ministra pre Slovensko z čias prvej Československej republiky. V rokoch 2008 až 2010 sa uskutočnila rekonštrukcia, počas ktorej v nej pribudol výťah, podzemný bazén a wellness centrum. V súčasnosti slúži ako sídlo Veľvyslanectva Kórejskej republiky a jej trhovú hodnotu podľa materiálu znalec určil na 4,2 milióna eur.

Rezidenčný objekt, v ktorom by mal bývať predseda Národnej rady SR, sa nachádza vo vilovej štvrti Horský park a znalec jeho cenu určil na takmer 2,6 milióna eur. "Jedná sa o štvorpodlažný objekt so suterénom a tromi nadzemnými podlažiami so stanovou strechou vybudovaným v roku 1943. K budove patrí rozsiahly pozemok s výmerou 1831 metrov štvorcových. Objekt v roku 2001-2002 prešiel významnou rekonštrukciou a patrí medzi reprezentačné objekty svojho druhu," uvádza SSDZ.