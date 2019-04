Šokujúce vyhlásenie Meghan tesne pred pôrodom: Vojvodkyňa Kate v slzách, toto už nerozchodia!

Pre kráľovskú rodinu malo byť obdobie, keď sa princ Harry (34) stane otcom, tým najkrajším. Namiesto toho on a jeho manželka Meghan dostávajú palác do čoraz väčších komplikácií.

Nielen že chcú svoje dieťa vychovávať ako bežného človeka, ďaleko od vplyvu brata princa Williama (36) a jeho manželky Kate (37). Podľa Nowtolove teraz Meghan zasadila jeden z posledných úderov.

37-ročná vojvodkyňa povedala, že chce, aby jej dieťa nemalo s Williamovou ženou nič spoločné. Pre Kate, ktorá mala so svojím švagrom Harrym blízky vzťah, to je naozaj tvrdý úder. Podľa Woman's Day bola celé dni v slzách a chcela, aby bola rodina aspoň ešte raz celá pokope.

Podľa klebiet hovorí za všetko aj reč jej tela na bohoslužbe počas Veľkej noci, na ktorej sa Meghan nezúčastnila. Harry a William spolu vôbec nehovorili. William a Kate sa neskôr rozprávali a bavili so zvyškom rodiny, hoci Kate sa musela cítiť naozaj ublížene. Napätie medzi pármi vyvrcholilo len nedávno, keď podľa The Sunday Times Harry a Meghan odchádzajú do Afriky na dva až tri roky, aby prebrali svoju reprezentatívnu úlohu.

Hoci mnohí ľudia mali pocit, že je to akási forma vyhnanstva, Meghan podľa médií pôsobila nadšene, že bude môcť vychovávať svoje dieťa ďalej od Harryho rodiny. Zdroje hovoria, že Meghan je nadšená, že bude svoje dieťa vychovávať v "normálnom" prostredí a že William a Kate nebudú mať na jej život žiadny vplyv.

"Nechce, aby boli v jej rodinnom živote... Kate prvá priznala, že ona a Meghan si nie sú blízke, ale verila tomu, že keď príde na svet dieťa, konečne nájdu spoločnú reč." Kate podľa zdroja predpokladala, že dieťa opäť spojí rodinu a veľmi zle znášala, že William a Harry si už nie sú takí blízki.