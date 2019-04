Celé si to naplánovala?! Unikli 5 rokov staré poznámky vojvodkyne Meghan: Toto Harryho položí!

Cesta do britskej kráľovskej rodiny je dlhodobý projekt teraz už vojvodkyne Meghan. Vyplýva to z poznámok na jej blogu z roku 2014. Teda v čase, keď sa osobne vôbec nepoznala s princom Harrym.

Americká hviezda vtedy priznala, že sa túži stať princeznou a nepovažuje to za nemožné, keď sa pozrie na neurodzenú Kate Middleton. Tá sa vydala za princa Williama a raz bude kráľovnou. Tak vysoko sa ale Meghan nikdy nedostane. Môže byť rada, že vôbec získala titul vojvodkyňa zo Sussexu. Ale tým to pre ňu končí. Ako manželka mladšieho syna princa z Walesu totiž nemôže očakávať, že by jej potomkovia získali kráľovský titul princ či princezná.

Avšak ona sama sa princeznou stala. Sobášom s Harrym jej pripadol nárok na titul Jej výsosť kráľovská princezná. O niečom takom snívala už dávno predtým, než sa vôbec s Harrym zoznámila. "Sen malých dievčat o tom, že budú princeznami. Ja, ako jedna z nich, som chcela byť She-Ra, princezná moci. Pre vás, kto nepoznáte túto kreslenú rozprávku z osemdesiatych rokov, She-Ra bola dvojča He-Mana, bola to kráľovská rebelka s mečom povestná svojou silou. Tu rozhodne nehovoríme o Popoluške. Silné ženy si asi túto detskú fantáziu držia stále. Len sa pozrite na tú pompu a okolnosti okolo kráľovskej svadby a nekonečné debaty o vojvodkyni Kate," písala Meghan ešte ako málo známa seriálová herečka z Kalifornie v čase, keď Harryho osobne nikdy nevidela.

Meghan dnes vyčítajú, že si ide príliš za svojím a nepochopila svoju funkciu v kráľovskej rodine - slúžiť verejnosti ako predstaviteľka štátu. Kalifornské dievča, ktoré si splnilo detský sen byť princeznou, je ale zrejme jedinou architektkou svojho života a dosahuje svoje za každú cenu. Tým sa dosť líši od Kate, ktorá sa naopak kráľovskej rodine dokonale prispôsobila.