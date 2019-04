Tréner Hyballa zatrhol diskotéky aj napriek výhre: Škandálov už bolo dosť

Nemecký tréner v službách DAC Peter Hyballa (43) je známy tým, že všetky zápasy prežíva mimoriadne emocionálne. V záverečných minútach sobotňajšieho derby so Slovanom bol doslova v tranze.

Na svojich zverencov bol po vydretej výhre hrdý. Napriek tomu žiadne špeciálne oslavy neplánoval.

„Áno, niekedy bývam poriadne emocionálny, je to môj štýl,“ vysvetlil šťastný Hyballa. „V zápase sa neustále niečo deje. Často potom vidím, že sú hráči mimo svojich pozícií. Moja filozofia je taká, že sa snažím byť pre hráčov niečo ako tréner a zároveň aj otec. Vždy sa im snažím pomáhať a niekedy musím aj zdvihnúť hlas. Nie vždy mi rozumejú, ale aspoň vidia moju reč tela a vidia, že mi na výsledku záleží,“ dodal charizmatický kouč, ktorého tím zatiaľ ako jediný zdolal v tejto sezóne Slovan. Špeciálne oslavy však nechystá.

„Nič také určite nebude. Nebolo by to na mieste. Počas sezóny sme mali už niekoľko škandálov, preto si nemyslím, že by bolo správne, keby som s hráčmi išiel vymetať diskotéky. Nedeľa po zápase bola klasicky voľná a v pondelok už opäť makáme na tréningu,“ uzavrel Hyballa.