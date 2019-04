Zachránia Slovensko títo hráči? Šatan určil hokejistov, ktorí môžu posilniť reprezentáciu

Po ukončení sezóny v európskych kluboch by sa k slovenskej hokejovej reprezentácii ešte mohlo pridať trio Michal Krištof, Libor Hudáček a Tomáš Marcinko.

Podľa generálneho manažéra národného tímu Miroslava Šatana má práve toto trio reálnu šancu prehovoriť do záverečnej nominácie Slovákov na domáce majstrovstvá sveta. "Vyzerá to tak, že zo zámorskej NHL budeme mať štyroch obrancov, čo je oveľa lepšie v porovnaní s tímom spred roka. Veľká kvalita je aj na pozícii krídel a zatiaľ najmenšia konkurencia je na poste centrov," povedal Šatan pre TV Dajto a pokračoval: "Čakáme na Michala Krištofa z fínskeho Kärpätu Oulu a Libora Hudáčka z českého Liberca, obaja sú adepti na post stredného útočníka. Stále hrajú aj ďalší naši hráči, ale do nominácie podľa mňa môže prehovoriť spomenuté duo a Tomáš Marcinko z Třinca."

Zo zámoria sú v slovenskom výbere aktuálne obrancovia Andrej Sekera a Christián Jaroš či útočníci Tomáš Tatar, Richard Pánik (všetci NHL) a Marián Studenič (AHL). V nasledujúcom týždni sa do prípravy Slovákov zapoja aj bek Erik Černák a útočník Marko Daňo, pozvánku do nráodného tímu najnovšie prijal aj zadák Martin Marinčin. "Čo sa týka ďalších hráčov zo zámoria, tak všetci, ktorým sa skončí sezóna, budú v hre. Stále však majú klubové povinnosti a musíme si počkať, ako dopadnú ich kluby v play-off. Ešte je tam čas, ak by neuspeli v 2. kole vyraďovacej časti, tak ich môžeme pridať do mužstva," prezradil Šatan. Myslel tým brankára Jaroslava Haláka a obrancu Zdena Cháru z Bostonu Bruins v NHL alebo útočníkov Tomáša Jurča či Petra Cehlárika v AHL.