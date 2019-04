Černák si už môže baliť kufre na šampionát: Čaká sa na lekárske testy

Tak toto nik nečakal! Najlepší tím po základnej časti NHL Tampa Bay, ktorá doslova valcovala každého súpera, nečakane skončila v play-off už v 1. kole.

Stopku v bojoch o Stanleyho pohár im šokujúco vystavili hokejisti Columbusu, ktorí zvládli štvrtý duel 7:3 a celkovo vyhrali sériu 4:0. Slovenský obranca Erik Černák (22) by tak mal byť v najbližších dňoch k dispozícii na svetový šampionát.

Hokejisti Columbusu ako štvrtý tím profiligy vyradili víťaza Prezidentskej trofeje 4:0 na zápasy, ako prvému mužstvu sa mu to podarilo hneď v úvodnom kole play-off. „Čo k tomu povedať? V play-off sme skončili. Ak nesplníte svoj cieľ a nevyhráte ani jeden zápas, nedá sa to nazvať ináč ako zlyhanie,“ sypal si popol na hlavu kapitán Tampy Steven Stamkos.

Klubová sezóna sa tak skončila aj pre slovenského zadáka Erika Černáka, ale predĺžiť si ju môže účasťou na domácom šampionáte. „Ak by sme vypadli v play-off, tak rád by som štartoval doma v Košiciach na šampionáte,“ povedal ešte počas sezóny pre Nový Čas Černák. V najbližších hodinách ho v klube čakajú výstupné lekárske testy a potom by nič nemalo brániť, aby svoju účasť potvrdil generálnemu manažérovi reprezentácie Miroslavovi Šatanovi.