Buček myslí na šampionát: Keď dostanem pozvánku, budem veľmi rád

Skvelé gesto! Najproduktívnejším hráčom celého play-off Tipsport ligy sa stal Samuel Buček (20).

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Talentovaný útočník si prevzal po prehranom finále na ľade trojnásobného majstra Banskej Bystrice Zlatú korčuľu a vypredané hľadisko ho vytlieskalo, čo mladého hráča Corgoňov absolútne dojalo!

Buček si v celom play-off v 18 súbojoch pripísal na svoje konto 14 bodov za 9 gólov a 5 asistencií, čo mu vynieslo individuálne ocenenie. „Som za to veľmi rád, vážim si ocenenie, ale keby som mohol, tak Zlatú korčuľu by som určite vymenil za zisk majstrovského titulu,“ povedal Buček, ktorý si cenu prevzal z rúk šéfa súťaže Richarda Lintnera. Vypredaná bystrická aréna ho vytlieskala, čo sa nestáva často, a gesto milo prekvapilo aj útočníka Nitry.

„Takto by to malo byť, hokej by mal fanúšikov spájať a je jedno, z akého mesta či krajiny pochádzate,“ pokračoval Samo, ktorému sa po prehranom finále tisli slzy do očí, ale spoločne so svojimi spoluhráčmi a aj s fanúšikmi Nitry, ktorí boli fantastickí, sa nemajú za čo hanbiť. Veď v play-off vyradili silný Trenčín, následne aj Zvolen a strieborné medaily si absolútne zaslúžia. Buček si teraz ešte môže sezónu predĺžiť účasťou na májovom šampionáte. „Keď dostanem pozvánku, tak budem veľmi rád a pobijem sa o miesto. Odmalička som sníval o tom, že by som si rád zahral na šampionáte za Slovensko,“ dodal Buček.