Fanúšik Tampy Bay prehral stávku a urobil poriadne bizarnú vec

Bol si istý, že takáto situácia nemôže nastať. Za žiadnu cenu si nepripúšťal, že by hokejisti Tampy Bay, suverén základnej časti tohto ročníka NHL, mohli v prvom kole play off vypadnúť s Columbusom.

Mladý fanúšik Montrealu preto pred štartom vyraďovacích bojov uzavrel stávku. A keď ju nakoniec prehral, ​​svoj bizarný sľub aj splnil.

"Tenhle příběh je pravda a sním svůj klobouk, jestli jsem vám lhal," spievala jedna z najväčších legiend českej country hudby Michal Tučný v piesni Báječná ženská.

A že zje svoj klobúk, keď Tampa Bay nepostúpi v play off cez Columbus, sľúbil mladý priaznivec. Blesky v sérii nevyhrali jediný zápas, takže sa čakalo, či fanúšik svoj sľub dodrží...

Dodržal, aj keď nezjedol celý klobúk, ale len jeho časť. "Nezjem celý svoj klobúk, pretože by som skončil v nemocnici, a to by nebolo dobré," rozprával vo videu, na ktorom si časť klobúka rozstrihali na malé kúsky a následne ich začal jesť a zapíjať vodou.