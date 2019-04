Jurčo by mohol byť veľkou posilou pre Slovensko: V zámorí predvádza úžasné výkony

Slovenský hokejista Tomáš Jurčo opäť skóroval pri tesnom triumfe Charlotte na ľade Clevelandu 2:1 v piatkovom stretnutí nižšej zámorskej súťaže AHL.

Dvadsaťšesťročný krídelník poslal Charlotte do vedenia 2:0 v druhej tretine. Vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Rodák z Košíc bodoval už v šiestom vystúpení po sebe, dosiaľ v tejto sezóne nazbieral dovedna 27 bodov za 12 gólov a 15 asistencií. Charlotte je suverénnym lídrom celej súťaže.

Skúsený brankár Peter Budaj kryl 34 z 37 strel súpera, no nezabránil prehre Ontaria so Stocktonom 2:4. Tridsaťšesťročný gólman bol za svoj výkon ocenený štatútom prvej hviezdy stretnutia. Ontario pripravilo pre Budaja emotívny predzápasový ceremoniál, keďže to bol preňho posledný domáci štart v sezóne 2018/2019, ale zrejme aj v kariére. Rodák z Banskej Bystrice už skôr avizoval, že jeho aktívna činnosť sa blíži ku koncu, no definitívne sa rozhodne až v lete.

Slovenskí útočníci Marián Studenič (Binghamton) a Marko Daňo (Manitoba) si pripísali po asistencií a tešili sa z víťazstiev. Peter Cehlárik z Providence nebodoval a jeho tím prehral s Lehigh Valley (3:4). V akcii sa objavil aj gólman Adam Húska. Zasiahol do diania z pozície náhradného brankára, zneškodnil 9 z 10 striel hráčov súpera, ale neodvrátil nezdar Hartfordu s Hershey 3:6.