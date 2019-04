Skúška trpezlivosti pre vodičov: Na bratislavských cestách sa zdržíte do 20 minút

Vodičov na bratislavských cestách čaká v piatok ráno zdržanie desať až 20 minút.

Pozor si treba dať v Bratislave na Starej Vajnorskej v smere do centra, kde odstraňujú nehodu. Informuje o tom Stella centrum. Najdlhšie sa zdržia vodiči na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do mesta, ale aj v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a Bratislavy, a to 20 minút.

Do 15 minút sa zdržia vodiči v Moste pri Bratislave smerom do hlavného mesta. Rovnako aj v Ivanke pri Dunaji v smere od Bernolákova do Bratislavy.

S desaťminútovým zdržaním by mali podľa Stella centra počítať vodiči na viacerých úsekoch. A to napríklad na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, na Račianskej v smere do mesta, na D1 pred vjazdom do Bratislavy, pred Prístavným mostom, v smere od Senca, rovnako z Čiernej Vody, z Vajnôr, za Studeným a Miloslavovom v smere do Bratislavy.