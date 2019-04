Vytočený kouč Česka Miloš Říha: Elitný útočník New Jersey mu dal košom

Tesne pred víťazným zápasom českých hokejistov v príprave nad Rakúskom (3:1), ktorý bol prvý z 9 zápasov českej reprezentácie pred MS, zastihla trénera Miloša Říhu nečakaná správa.

Elitný útočník New Jersey Pavel Zacha (22) mužstvo na svetovom šampionáte v Bratislave neposilní. Ospravedlnil sa zo zdravotných dôvodov.

"Priznám sa, že nechápem Zachu. Môže si predĺžiť sezónu, doporučí mu to aj Patrik Eliáš z pozície dočasného asistenta Devils a on miesto toho pošle opsravedlnenie. Nechcem špekulovať o zdravotných dôvodoch, ale keď hral naplno posledné zápasy základnej časti, tak to s ním asi nie je tak vážne," povedal pre sport.cz kouč Miloš Říha.