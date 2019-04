Už o mesiac vypukne podujatie roka na Slovensku: Na čo všetko sa môžeme počas MS v hokeji tešiť?

Presne o mesiac na Slovensku začnú 83. majstrovstvá sveta mužov v ľadovom hokeji. Svetová elita sa v Bratislave a Košiciach predstaví od 10. do 26. mája.

Organizačný výbor šampionátu na čele s riaditeľom Igorom Nemečkom je spokojný s prípravou turnaja. "Už to pomaly vrcholí. Presne o mesiac sa začína šampionát, na ktorý všetci čakáme. Máme za sebou rok a pol príprav. Verím, že všetko prebehne tak, ako sme si naplánovali.. Po sviatkoch už začneme navážať veci, ktoré budú potrebné pre šampionát," prezradil v rozhovore pre agentúru SITA Nemeček a pokračoval: "Našťastie nemáme komplikácie, ale tie sa môžu vyskytnúť hocikedy. Aktuálne v Bratislave dokončujú rekonštrukciu osvetlenia, mantinelov či podlahovej krytiny. Verím, že všetko bude načas hotové."

Organizátori šampionátu sú spokojní aj s predajom vstupeniek na turnaj. "Predajnosť je zatiaľ veľmi dobrá. Slovenské, české a ruské zápasy sú prakticky vypredané. Veľmi dobre sa predávajú aj lístky na finálový víkend," ozrejmil.

Väčšina ľudí vníma májové majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji len ako športové podujatie, ktoré zahŕňa 64 zápasov. Opak je však pravdou. "Keď 10. mája padne prvé vhadzovanie, veľa vecí už pôjde takým samospádom. Musíme však brať do úvahy, že majstrovstvá sveta nie sú len o zápasoch, ale je tam mnoho sprievodných akcií. Počas prvého týždňa k nám prídu organizátori nasledujúcich dvoch MS - Švajčiari, Lotyši a Bielorusi. Počas troch dní budú sledovať a komunikovať s nami záležitosti o príprave, aby to bolo v ich krajinách v poriadku aj v nasledujúcich sezónach. Bude tu aj trojdňový trénerský seminár, na ktorý príde vyše 250 trénerov z celého sveta. Zabudnúť nemožno na kongres Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a v posledný deň uvádzanie laureátov do Siene slávy IIHF. Podujatí je veľmi veľa a nie je to len o hokeji," poznamenal Igor Nemeček.

Pre agentúru SITA priblížil aj agendu spomenutého kongresu IIHF: "Na kongrese okrem tradičnej agendy prebehne pridelenie majstrovstiev sveta pre roky 2023, 2024 a 2025. Aklamáciou by ich mali dostať Rusko, Česko a Švédsko. Tam by sme to mali doriešiť a do roku 2025 bude všetko zabezpečené."

Ako riaditeľ organizačného výboru MS 2019 sleduje aj tvorbu kádra tímu SR na domáci šampionát. "Jedným okom to sledujem, ale našťastie to už nemusím riešiť tak, ako dlhé roky predtým. Verím, že realizačnému tímu sa podarí zložiť čo najsilnejší káder. Všetci vieme, ako sme dopadli v roku 2011 na domácom šampionáte. Verím, že sa dostaneme aspoň do štvrťfinále do Bratislavy," priniesol svoj pohľad Nemeček.

V stredu v Bratislave bol jedným z tých, ktorí prezentovali dizajn medailí pre šampionát pod Tatrami. "Sú veľmi vydarené. Som rád, že sú dielom slovenského dizajnéra a produktom kremnickej mincovne. Verím, že sa budú páčiť aj tým, ktorí ich získajú 26. mája. Bolo by skvelé, ak by niektoré z medailí zostali doma na Slovensku," doplnil.