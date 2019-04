Dominika Cibulková šokuje slovenských fanúšikov: Ešte jeden zápas a končím!

Posledný reprezentačný zápas! Slovenská tenistka Dominika Cibulková (29) sa vo fedcupovom zápase proti Brazílii (20. - 21. apríla v NTC v Bratislave) predstaví naposledy v reprezentácii.

"Dozrievalo toto rozhodnutie u mňa dlhšie. Som veľmi rada, že sa s reprezentáciou môžem rozlúčiť pred domácim publikom," povedala Cibulková na tlačovke novinárom. Na otázku, či je to jej posledná sezóna, uviedla: "To zatiaľ nechávam otvorené. Ešte rok, dva možno potiahnem."

Cibulková debutovala v reprezentácii v roku 2005 v baráži II. svetovej skupiny proti Thajsku. Aktuálne 33. hráčka svetového rebríčka WTA Tour končí v reprezentácii po 14 rokoch.

Slovenky sa stretnú v baráži o účasť v II. svetovej skupine prestížnej tímovej súťaže 20. - 21. apríla s Brazíliou.

Aktuálna slovenská ženská jednotka Cibulková sa v tejto tímovej súťaži zatiaľ naposledy predstavila v apríli 2016 proti Kanade. "Teším sa, že som opäť v tíme. Verím, že zdravie mi to neskomplikuje. Bude to môj rozlúčkový zápas. Som rada, že to bude pred domácim publikom. Fed Cup bol vždy pre mňa motiváciou. Verím, že posledný zápas dopadne dobre. Je to niečo nad tým rozmýšľam už dlhšiu dobu. Mám šancu pred domácim publikom, čo ma teší. Nebolo to rozhodnutie z večera do rána. S tou myšlienkou som sa pohrávala už dlhšie," dodala Cibulková.

V nominácii kapitána Mateja Liptáka proti Brazílii figuruje okrem Cibulkovej aj Viktória Kužmová, Karolína Schmiedlová a Magdaléna Rybáriková. Slovenky sa pokúsia zachrániť v II. svetovej skupine, z ktorej zatiaľ naposledy vypadli v roku 2005 po prehre 1:4 v Thajsku. Obe družstvá čaká premiérový vzájomný duel v Pohári federácie. Slovensko figuruje na 16. priečke v renkingu krajín ITF, Brazília je na 21. mieste.

Cibulková v reprezentácii Slovenska:

debut: 2005

dvojhra: 20 víťazstiev/11 prehier

štvorhra: 1/8

celkovo: 21/19

najväčší úspech: semifinále s Ruskom v Moskve v roku 2013.