Slovenský futbalista je svetový unikát: Schválne hráva s deravou kopačkou

Aj futbalový bažant môže mať koncovku mazáka. Marián Chobot (19) to predviedol proti majstrovskej Trnave. Vychádzajúca nitrianska hviezdička strelila prvý ligový gól v živote celkom chladnokrvným spôsobom.

Po tragickej spätnej hlavičke domáceho Václava Dudla (19) si prebral loptu a s pokojom Angličana ju poslal proti vybiehajúcemu brankárovi Petrovi Bolekovi (34) do siete.

Vďaka jeho pohotovému zásahu si Nitra odviezla z malého Ríma bod a dotiahla sa v tabuľke na Spartak. „Ani som nevedel, ako sa mám tešiť. Mal som v sebe plno emócií. Je to môj premiérový ligový gól, takže oslavy na trávniku musím ešte potrénovať (smiech). Poslal som pusu frajerke a pozdravil maminu s mladším bratom na tribúne,“ prezradil Chobot pre Nový Čas.

Vo vyloženej šanci sa ocitol nečakane, ale situáciu zvládol na jednotku. „Vôbec som necítil stres. Ani nejakú paniku. Videl som, že brankár padá na ľavú stranu, tak som to dal vedľa neho. Vo finálnej fáze zvyknem vymýšľať, no teraz som uprednostnil strelu,“ povedal reprezentant do 21 rokov. Zápisné do klubovej kasy za prvý gól je skromné - 40 eur. „To prežijem. Nejde o veľkú sumu. Nitra nie je veľkoklub.“

Najlepší juniorský futbalista roka 2018 v Nitre skóroval ľavačkou. Práve na nej nosí špeciálne upravenú kopačku. „Mám problémy s výrastkom na päte. Obuvník mi preto vzadu na kopačke vyrezal dieru, aby ma netlačila. Šikovne to obšil mäkkou kožou pre akú-takú ochranu. Nemôžem nosiť väčšiu kopačku, lebo noha v nej by nebola zafixovaná. Hlavné je, že nebolí.“

Lekári mu v minulosti zistili, že má ploché nohy. Nosil vložky v topánkach. Asi pred rokom sa objavil výrastok na päte. Chobot zatiaľ neuvažuje o operácii. Nedávno maródoval mesiac so zacviknutým nervom pod lopatkou. „Znovu by som vypadol na dlhší čas, čo nechcem. Neprekáža mi, že hrám s deravou kopačkou,“ zdôraznil. Obuvník mu urobil takúto úpravu už na dvoch pároch.

Marián Chobot

Post: Útočník

Hodnota: 175 000 €

Kluby:

2009 - 2012

MFK Topoľčany

2012 - FC Nitra

Reprezentácia:

SR 18: 2 zápasy/1 gól

SR 21: 1/0