Tragédia v ústí Amazonky: Loď zbúrala most, spadol aj s autami

Tragédia na rieke! V ústí Amazonky sa po náraze lode do piliera zrútil most aj s autami. Zahynul v nich neznámy počet ľudí.

Most cez rieku Moju je jedným z mnohých, ktoré zabezpečujú spojenie v oblasti ústia Amazonky, kde je množstvo vodných tokov. Inšpekcia odhalila jeho zlý stav už v januári. Piliere mali problém s koróziou kovových častí. Vládne úrady však rozhodli, že problém nie je až taký vážny. Požiadali o peniaze na núdzové opatrenia, ale premávku nijako neobmedzili.

Most slúžil ďalej až do tohto víkendu. Do centrálneho piliera narazil remorkér tlačiaci nákladnú loď. Po náraze sa zrútil do vody 200-metrový úsek z 800 metrov dlhého mosta. Podľa svedkov spadli do rieky najmenej dve autá. Bol v nich neznámy počet ľudí. Potápači prehľadávajú kalné vody, no zatiaľ nenašli žiadne obete. Na nákladnej lodi bolo 5 členov posádky, tí vyviazli bez zranení.

Pád mosta prerušil dôležitú cestu vedúcu do prístavného mesta Belem.Oprava mosta má trvať rok a náklady sa odhadujú na 22 miliónov eur.

Už v roku 2014 sa v rovnakej oblasti zrútil po náraze lode 50-metrový úsek iného mosta. Zarážajúce je, že až po druhej podobnej tragédii miestne úrady vyhlásili, že na piliere umiestnia výrazné varovné značky a okolo nich zriadia nárazníkové bariéry.