Režisér Steven Spielberg: Ukázal ľuďom živých mimozemšťanov aj dinosaury

Hollywoodsky režisér Steven Spielberg (72). Čeľuste, E. T. - Mimozemšťan, Indiana Jones, Jurský park, Schindlerov zoznam... Trhák vedľa trháka.

Takéto filmové konto má jedine americký režisér a producent Steven Spielberg. Vie robiť filmy ako nikto iný! A je jedno, či sú to horory, fantasy alebo silné vojnové príbehy.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Ortodoxný Žid

Narodil sa 18. decembra 1946 v Cincinnati v Ohiu, ale vyrastal v štátoch New Jersey a Arizona. Jeho rodičia boli ortodoxní Židia, otcovi predkovia prišli do Ameriky z územia dnešnej Ukrajiny. Fakt, že bol Žid, mu spôsoboval v detstve medzi rovesníkmi problémy. „Nerád som priznával, že som Žid, nebolo to ľahké,“ spomínal neskôr.

Veľkú oporu našiel malý Steven v skautingu. Tam stretol ozajstných kamarátov, spoznal pravé životné hodnoty a objavil v sebe filmára! Keď si chcel spraviť odborku fotografa, pokazil sa mu fotoaparát a u vedúcich si vybavil, že skúšku môže spraviť aj s krátkym filmom, ktorý natočil na otcovu 8-milimetrovú kameru. „Natočil som western a získal odznak. Takto sa všetko začalo,“ povedal o svojom prvom skutočnom filme Posledná prestrelka. Ako 13-ročný už nakrútil trištvrtehodinový film Útek nikam, do ktorého obsadil svojich spolužiakov a vyhral s ním školskú cenu.

Nečudo, že mladý chalan zatúžil stať sa ozajstným režisérom. Najprv sa hlásil na filmovú školu na Juhokalifornskej univerzite, ale neprijali ho, lebo mal zlé školské výsledky na strednej. Nakoniec sa dostal na Kalifornskú štátnu univerzitu. Už ako študent si začal privyrábať v štúdiách spoločnosti Universal a tam si rýchlo všimli jeho talent. Netrvalo dlho a stal sa režisérom televíznych projektov Universalu.

Žraloky

Ale poďme k skutočným hollywoodskym trhákom, ktoré Spielberga preslávili po celom svete. Po zopár televíznych filmoch prišla konečne zlomová ponuka – natočiť film Čeľuste o obrovskom zabijackom žralokovi, ktorý „má rád“ ľudí. Film uviedli do kín v roku 1975 a bol to obrovský úspech! Snímka získala tri Oscary – za strih, hudbu a za zvuk a zarobila rekordných 470 miliónov dolárov.

Tento svoj prvý rekord Spielberg ešte niekoľkokrát prepísal, jeho filmy dostávali Oscary ako na bežiacom páse, ale on si na svoju prvú pozlátenú sošku ako režisér musel počkať až do roku 1994, keď ju získal za Schindlerov zoznam. Napriek veľkému úspechu Čeľustí réžiu pokračovania morského krváka odmietol – zlákali ho mimozemšťania. V roku 1977 išiel do kín jeho sci-fi príbeh Blízke stretnutie tretieho druhu, ktorý je dodnes považovaný za jeden z najlepších filmov o mimozemšťanoch všetkých čias.

Film získal šesť nominácií na Oscara, ktoré pretavil do dvoch sošiek za kameru a efekty. Oveľa známejším jeho sci-fi filmom je však E. T. - Mimozemšťan, ktorý mal premiéru v roku 1982. Príbeh o chlapcovi, ktorý objaví havarovaného mimozemšťana s veľkou hlavou a s dlhým krkom, dojal deti aj dospelákov na celom svete. A vďaka filmu sa zrodila aj ďalšia herecká hviezda Drew Barrymore.

Keď neskôr z roztomilého blonďavého dievčatka vyrástla tínedžerka, ktorá sa nevedela vpratať do kože, brala drogy a pózovala pre Playboy nahá, Spielberg, ktorý sa stal jej kmotrom, to nemohol nechať len tak. Poslal jej k 19. narodeninám škótsku sukňu - kilt a fotky z pánskeho magazína, na ktorých retušér zahalil herečkine citlivé partie. Toto otcovské gesto asi pomohlo, Drew Barrymore sa vrátila na herecké výslnie a divoké časy nechala navždy za sebou.

Konečne Oscar

V roku 1981 uviedli kiná prvý film zo Spielbergovej série o archeológovi Indianovi Jonesovi – Dobyvatelia stratenej archy. Hlavného hrdinu, herca Harrisona Forda, mu do filmu dohodil jeho kamarát režisér George Lucas, ktorý si Forda vyskúšal pri Hviezdnych vojnách. Po Dobyvateľoch stratenej archy nasledovali ešte tri pokračovania - Indiana Jones a Chrám skazy (1984), Indiana Jones a Posledná krížová výprava (1994), Indiana Jones a Kráľovstvo krištáľovej lebky (2008).