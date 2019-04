Aké vreckové dávať deťom? 5 najčastejších chýb rodičov

Tretina mladých Slovákov nemá vreckové, ktoré by im postačovalo na športové či kultúrne aktivity.

Rodičia často riešia, koľko peňazí dávať svojim ratolestiam a nevedia ich naučiť s financiami správne hospodáriť. Čo radia odborníci? Ako viesť deti k zodpovednosti napr. aj počas Veľkej noci, keď mladých šibačov čaká doslova zárobková žatva?

Odpoveď na otázku, či dávať, alebo nedávať deťom vreckové, je podľa odborníkov jednoznačná. „Deťom by mali rodičia rozhodne dávať vreckové, ale primerane veku a možnostiam rodičov,“ upozorňuje detská psychologička Gabriela Herényiová. Ako dodala, naučia sa tak hospodáriť s financiami. Peniaze by dieťa malo dostávať pravidelne.

„Pri nástupe do prvého ročníka vo veku 6 - 7 rokov hovoríme o sume do 5 eur na mesiac,“ odporúča analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková. S pribúdajúcim vekom sumu možno postupne zvyšovať. Okrem pravidelného vreckového dostávajú deti peniaze aj na narodeniny. Mládenci sa dostanú často k slušnej sume na šibačku. Čo s takto získanou vyššou sumou?

„Keďže je to mimoriadny príjem, ktorý sa udeje raz za rok, treba časť peňazí určite odložiť,“ odporúča Rudolf Oršula z Partner Group. Radí dodržať pravidlo 50 : 50. „Prvých 50 % môže dieťa minúť a odmeniť sa napr. darčekom, o ktorom dlhšie snívalo, a druhých 50 % odložiť,“ odporúča Oršula.“

Je to jednorazový mimoriadny príjem, niečo ako výhra, preplatok na plyne, a aj dospelí ľudia majú vtedy tendenciu všetky peniaze minúť. Hotovosť, ktorú deti „vyšibali“, by nemala byť určená na okamžitú spotrebu. Deti treba od malička učiť správnym finančným návykom. Dôležitú úlohu pri finančnom vzdelávaní detí zohrávajú rodičia. Mali by ísť preto príkladom.

5 najčastejších chýb rodičov

Herényiová Gabriela, detská psychologička

1. Podplácajú dieťa

- Veľmi často, najmä pri rozvedených rodičoch, je vreckové podplácaním detí. Kupujú si ich množstvom peňazí a robia tým zle iba dieťaťu. Nedostatok času takto kompenzujú peniazmi.

2. Za trest zoberú peniaze

- Vreckové by malo byť stabilné, rodič by naň nemal siahať ani ako trest napríklad za zlú známku.

3. Dajú ďalšie peniaze

- Keď dieťa minie vreckové, nemal by mu rodič dávať ďalšie peniaze navyše.

4. Dávajú veľkú sumu

- Pozor na to, aby rodičia malým deťom nedávali veľké peniaze. Môžu pokaziť deti v tom, že si za ne budú kupovať priazeň spolužiakov.

5. Vreckové aj na bežné výdavky

- Vreckové by dieťa malo využívať na svoje potreby, napríklad na malinovku, sladkosť či sporenie. Ideálne je. ak majú určený cieľ, na ktorý sporia. Na kúpu električenky a podobné výdavky by mali slúžiť iné peniaze.

Koľko by malo dieťa dostávať

Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne

1. Na prvom stupni (od 6 do 10 rokov): 3 - 4 eurá za týždeň, maximálne 15 eur/mesačne

2. Na druhom stupni (od 11 do 15 rokov): 5 eur za týždeň, maximálne 20 eur/mesiac

3. Stredoškolák (od 16 do 20 rokov): 10 eur týždenne, 40 eur/mesiac

Tip pre rodičov: Pre deti staršie ako 10 rokov odporúčam založiť detskú kartu, na ktorú im rodičia môžu posielať vreckové.

Vysvetlite hodnotu peňazí

Rudolf Oršula, odborník na fi nancie Partners Group Sk

- dávajte deťom pravidelné vreckové – na osobnú spotrebu dieťaťa, napr. 10 € na mes.

- vysvetlite im hodnotu peňazí – napr. koľko musí rodič pracovať napr. na 100 €

- mimoriadny príjem – zabráňte deťom minúť všetky peniaze na spotrebu a odporučte im časť si odložiť (aj keď sú to vyšibané peniaze)

- naučte deti, že najprv si treba časť odložiť a potom míňať

- rozprávajte sa s deťmi, na čo minuli vreckové, aby pochopili, čo bol nutný výdaj a čo nie

- ak vašej ratolesti nevydržali peniaze do konca mesiaca a dohodli ste sa na určitom vreckovom, nedávajte jej ďalšie peniaze. Nech sa naučí hospodáriť so sumou, ktorú ste si dohodli

- pokiaľ chce napr. bicykel (mobil, tablet...), nech si určitou sumou prispeje a bude si tak veci viac vážiť