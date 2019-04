Inkognito v MHD! Exminister školstva pristihnutý tak, ako ste ho ešte nevideli

Cestuje ako bežní ľudia! Stačí trocha šťastia a dá sa povedať, že hociktorý Bratislavčan môže náhodne stretnúť celebritu. Naraziť však na politika a mimo služobného vozidla, to sa len tak nepodarí.

Zásadu cestovania mestskou hromadnou dopravou ako jeden z mála mužov slovenskej politiky zastáva bývalý minister školstva a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Čaplovič (72), ktorý sa v piatok vybral do mesta autobusom MHD. V dave ľudí by bol takmer inkognito, to by si ho však nesmel všimnúť pohotový redaktor Nového Času!

Starnúci politik, maskovaný len čiapkou, nastupoval s uponáhľanými Bratislavčanmi do jednej z liniek MHD. Hoci si známu tvár v rušný deň nevšimol takmer nik z cestujúcich, nám tak ľahko neunikol!